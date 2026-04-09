Pierwszą galę organizacji Oktagon w Polsce zwieńczy starcie Michała Materli z Christianem Jungwirthem. Walka odbędzie się w formule boksu w małych rękawicach. W przeszłości "Cipao" był mistrzem organizacji KSW. W latach 2012-2015 dzierżył pas kategorii średniej. W dwóch ostatnich walkach na zasadach MMA przegrał z Pawłem Pawlakiem oraz Piotrem Kuberskim.

Oprócz niego, po niemal dwuletniej przerwie, do klatki wróci Tomasz Narkun. "Żyrafa" zmierzy się z Alexandrem Poppeckiem. On również był mistrzem KSW i przez siedem lat był posiadaczem tytułu w wadze półciężkiej. W trzech ostatnich pojedynkach zanotował same zwycięstwa.

Na karcie walk pojawią się także inne nazwiska doskonale znane polskim fanom MMA, m.in. Mateusz Janur, Łukasz Rajewski, Jonatan Kujawa czy Michał Piwowarski.

Oktagon 86. Karta walk. Kto walczy na gali?

Karta główna

Walka wieczoru (Boks w małych rękawicach - 89 kg): Michał Materla (33-11) vs. Christian Jungwirth (16-9)

Waga półciężka (93 kg): Tomasz Narkun (21-6) vs. Alexander Poppeck (20-5)

Waga półśrednia (74 kg): Ion Surdu (17-7) vs. Amiran Gogoladze (17-3)

Waga średnia (84 kg): Robin Roos (8-6) vs. Mateusz Janur (11-6)

Waga ciężka (120 kg): Michał Piwowarski (7-4) vs. Timo Feucht (8-1)

Waga piórkowa (66 kg): Jonatan Kujawa (5-2) vs. Henrique Madureira (9-7)



Karta wstępna

Waga lekka (70 kg): Łukasz Rajewski (13-10) vs. Jan Stanovsky (6-2)

Waga średnia (84 kg): Kacper Frątczak (2-0) vs. Zoran Solaja (3-4)

Waga półśrednia (77 kg): Natan Niewiadomski (2-0) vs. Patrick Spirk (5-3)

Waga kogucia (61 kg): Michał Hawro (7-2) vs. Lukas Chotenovsky (7-3)

Waga musza (59 kg): Emilia Czerwińska (3-1) vs. Niamh Kinehan (1-0)

