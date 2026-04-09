W grze o mistrzostwo Polski w sezonie 2025/2026 pozostały cztery drużyny - PGE Projekt Warszawa, Bogdanka LUK Lublin, Aluron CMC Warta Zawiercie i Asseco Resovia Rzeszów.

ZOBACZ TAKŻE: Tak ma wyglądać skład PGE Projektu Warszawa w sezonie 2026/2027

W drugiej parze PGE Projekt Warszawa zmierzy się z Bogdanką LUK Lublin. Ekipa, w której występuje Wilfredo Leon, broni mistrzowskiego tytułu z zeszłego sezonu.

W półfinale rywalizacja toczy się do dwóch wygranych meczów.

PGE Projekt Warszawa - Bogdanka LUK Lublin. Kiedy półfinał PlusLigi? O której godzinie?

13.04.2026, 20:00 - PGE Projekt Warszawa - Bogdanka LUK Lublin

18.04.2026, 17:30 - Bogdanka LUK Lublin - PGE Projekt Warszawa

22.04.2026, 20:00* - PGE Projekt Warszawa - Bogdanka LUK Lublin



* w przypadku remisu po dwóch meczach

Transmisje wszystkich meczów PlusLigi na sportowych antenach Polsatu i online w Polsat Box Go.

