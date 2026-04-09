Polacy walczą w europejskich pucharach! Kto może zagrać w ćwierćfinałach?

Warto przypomnieć, że został już rozegrany jeden mecz ćwierćfinałowy Ligi Europy. W środę naprzeciwko siebie stanęły ekipy SC Braga i Real Betis. Mecz zakończył się remisem 1:1, co zapowiada spore emocje w zbliżającym się rewanżu.

ZOBACZ TAKŻE: Ćwierćfinały europejskich pucharów UEFA w kanałach Polsat Sport Premium

W czwartek rozegrane zostaną pozostałe ćwierćfinały drugiego największego europejskiego pucharu. Którzy polscy piłkarze mają szansę pojawić się na boisku?

Na pewno z uwagą należy śledzić mecz FC Porto - Nottingham Forest. Przypomnijmy, że w portugalskiej ekipie występuje trzech Polaków: Jan Bednarek, Jakub Kiwior i Oskar Pietuszewski. Chociaż miejsce dwóch pierwszych wymienionych piłkarzy w składzie ekipy "Smoków" jest praktycznie pewne, to Pietuszewski na pewno nie weźmie udziału w czwartkowym meczu. Były zawodnik Jagiellonii Białystok nie został bowiem zgłoszony do rywalizacji w europejskim pucharze.

Polscy kibice z zainteresowaniem mogą obserwować także spotkanie Bologna - Aston Villa. Już wiadomo, że w tym starciu nie wystąpi Łukasz Skorupski, który już od kilku sezonów jest bramkarzem numer jeden we włoskiej ekipie. Golkiper bowiem nadal zmaga się z kontuzją. Na murawie może pojawić się natomiast Matty Cash.

Co natomiast z ćwierćfinałami Ligi Konferencji? W tym przypadku mamy do czynienia z jednym "polskim" meczem, a chodzi o starcie 1.FSV Mainz 05 - RC Strasbourg. Jednym z pewnych elementów w niemieckiej ekipie jest bowiem Kacper Potulski. Obrońca w tym sezonie wystąpił w siedmiu meczach Ligi Konferencji. Piłkarzem RC Strasbourg jest za to Maximillian Oyedele, który na swoim koncie ma już występ w seniorskiej reprezentacji Polski.

Poniżej prezentujemy plan transmisji czwartkowych meczów Ligi Europy i Ligi Konferencji.

Liga Europy. Gdzie obejrzeć? Plan transmisji:

Przedmeczowe studio - czwartek 9 kwietnia, godz. 19:00. Transmisja: Polsat Sport Premium 1

FC Porto - Nottingham - czwartek 9 kwietnia, godz. 20:50. Transmisja: Polsat Sport Premium 1

Bologna FC - Aston Villa - czwartek 9 kwietnia, godz. 20:50. Transmisja: Polsat Sport Premium 2

SC Freiburg - Celta Vigo - czwartek 9 kwietnia, godz. 20:50. Transmisja: Polsat Sport Extra 1

Magazyn skrótów - czwartek 9 kwietnia, godz. 23:45. Transmisja: Polsat Sport Premium 1

Liga Konferencji. Gdzie obejrzeć? Plan transmisji:

Rayo Vallecano - AEK Ateny - czwartek 9 kwietnia, godz. 18:35. Transmisja: Polsat Sport Premium 2

Crystal Palace - Fiorentina - czwartek 9 kwietnia, godz. 20:50. Transmisja: Polsat Sport Extra 2

FSV Mainz - RC Strasbourg - czwartek 9 kwietnia, godz. 20:50. Transmisja: Polsat Sport Extra 3

Szachtar Donieck - AZ Alkmaar - czwartek 9 kwietnia, godz. 20:50. Transmisja: Polsat Sport Extra 4

Wszystkie spotkania będą również transmitowane w internecie na platformie Polsat Box Go.

AA, Polsat Sport