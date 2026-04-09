Polska obrona na medal. Bednarek i Kiwior zawalczą o awans dla Porto w Lidze Europy

Polska skała w obronie FC Porto

W tym sezonie filarem defensywy FC Porto są Polacy. To Jan Bednarek, który trafił do Portugalii z Southampton oraz wypożyczony z Arsenalu Jakub Kiwior. Gdy grają, to nie zawodzą, zapewniając drużynie niezbędny spokój w tyłach. Nie bez powodu Smoki z nimi w składzie są liderami Liga Portugal i głównym kandydatem do zdobycia mistrzostwa.



Fani FC Porto wierzą też w sukces na arenie międzynarodowej. Smoki są już w ćwierćfinale Ligi Europy. Od wielkiego finału na stadionie Tupras Stadyumu Besiktasu w Stambule dzielą je już tylko dwa zwycięskie dwumecze.

W składzie zabraknie polskiej perełki

Już teraz wiemy, że w składzie FC Porto zabraknie polskiej perełki, czyli nastoletniego Oskara Pietuszewskiego. Zawodnik będący objawieniem ostatnich tygodni w lidze portugalskiej nie został zgłoszony do rozgrywek Ligi Europy. To oznacza, że w stu procentach może skupić się na grze na krajowym podwórku.



Z pewnością jednak pojawi się na trybunach Estadio do Dragao, dopingując swoich kolegów z drużyny do zwycięstwa nad Nottingham. To nie koniec osłabień FC Porto. Trener Francesco Farioli nie będzie miał do dyspozycji również takich zawodników jak:

• Samu

• Nehuen Perez

• Yann Karamoh

• Luuk de Jong.

Wyrównany dwumecz bez zdecydowanego faworyta

Eksperci piłkarscy i bukmacherzy potwierdzają, że ten dwumecz nie ma zdecydowanego faworyta. Spodziewamy się wyrównanego boju, a o awansie może zdecydować jedna akcja. Pierwsze spotkanie odbędzie się w Portugalii, dlatego Porto chce wygrać, wykonując krok w kierunku półfinału.



Duże znaczenie będzie miała szczelna defensywa, dlatego fani Smoków liczą na dobrą dyspozycję Jana Bednarka i Jakuba Kiwiora. Nottingham też ma swoje ambicje, choć priorytetem dla tej drużyny pozostaje walka o utrzymanie w Premier League, gdzie znajduje się tuż nad kreską.

Gdzie obejrzeć mecz FC Porto-Nottingham?

Pierwszy akord dwumeczu FC Porto-Nottingham rozpocznie się w czwartek 9 kwietnia o godzinie 21:00. Transmisja z tego meczu dostępna będzie na kanale Polsat Sport Premium 1.

Polsat Sport