Polskie kluby odpadły, ale Polacy wciąż grają. Skorupski i Cash staną po przeciwnych stronach

Ten mecz wzbudza zainteresowanie kibiców reprezentacji Polski

W ćwierćfinale Ligi Europy zobaczymy kilku Polaków. Ciekawie wygląda dwumecz Bolonii z Aston Villą. To drużyny, które w ostatnich latach grały też w Lidze Mistrzów. W ich kadrach nie brakuje świetnych zawodników, a Polacy odgrywają kluczowe role, gdy są w pełni sił.



Pierwsze spotkanie dwumeczu odbędzie się we Włoszech. Rewanż tydzień później w Birmingham i to on zadecyduje o tym, kto awansuje do półfinału, zachowując szansę na trofeum. Spotkanie drużyn z Polakami w kadrach wzbudza dodatkowe emocje wśród fanów reprezentacji.

Matty Cash powinien grać od początku

Matty Cash w tym sezonie jest podstawowym graczem Aston Villi na prawej stronie defensywy. Gra dużo i dobrze, notując liczby. W Lidze Europy rozegrał do tej pory siedem spotkań, w których zanotował jedną asystę. Do tego w angielskiej Premier League rozegrał już 28 spotkań, w których strzelił trzy gole i dołożył dwie asysty.



Wiele wskazuje na to, że w meczu z Bolonią również zobaczymy go od pierwszej minuty. Będzie próbował powstrzymać skrzydłowych i jednocześnie dać coś od siebie w ofensywie. Ostatnie spotkanie Cash rozegrał 31 marca w finale baraży o awans do Mistrzostw Świata, w których Polska uległa Szwecji.

Łukasz Skorupski trzyma kciuki za swoich kolegów

W zupełnie innej sytuacji jest Łukasz Skorupski. Jest absolutnym numerem jeden w bramce Bolonii. Niestety 15 marca w meczu ligowym z Sassuolo nabawił się kontuzji mięśniowej, która wyeliminowała go z gry na minimum kilka tygodni. Stracił przez to mecze barażowe oraz dwie kolejki ligowe. Bolonia bez niego znacznie traci w defensywie.



Polski bramkarz będzie trzymał kciuki za dobry występ swoich kolegów i awans do półfinału Ligi Europy, co byłoby dla Bolonii ogromnym sukcesem. Skorupski rozegrał w tym sezonie dziewięć spotkań w europejskich pucharach. Najbliższe obejrzy z poziomu trybun na Stadio Renato Dall'Ara.

Gdzie oglądać mecz Bologna-Aston Villa?

Mecz Bologna-Aston Villa rozpocznie się w czwartek 9 kwietnia o godzinie 21:00 na Stadio Renato Dall'Ara w Bolonii. Spotkanie transmitowane będzie na kanale Polsat Sport Premium 2.