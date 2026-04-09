Polskie tenisistki o krok od finałów Billie Jean King Cup. Mecz z Ukrainą w kanałach Polsat Sport

Billie Jean King Cup to prestiżowy cykl żeńskich tenisowych turniejów reprezentacyjnych uznawany za drużynowe mistrzostwa świata. W połączeniu ze swoim męskim odpowiednikiem czyli Davis Cup, w rozgrywkach tych każdego roku udział bierze ponad trzysta zespołów międzynarodowych z całego świata. Telewizja Polsat jest oficjalnym polskim nadawcą zarówno zawodów z udziałem tenisistów, jak i tenisistek. Mecze składają się z pojedynków singlowych oraz starcia deblowego, a wybór rodzaju nawierzchni kortu leży w gestii gospodarza.

Kanały Polsat Sport pokażą hity Billie Jean King Cup w tym mecz Polska – Ukraina

Polki trzykrotnie awansowały do finałów Billie Jean King Cup, a ich najlepszy dotychczasowy wynik to półfinał, do którego dotarły przed dwoma laty. Rok temu Biało-Czerwone także mierzyły się z Ukrainkami o wejście do elity, a starcie w Gliwicach będzie okazją do rewanżu za porażkę w Radomiu. Aktualny skład Polek tworzą Magda Linette, Maja Chwalińska, Linda Klimovicova, Katarzyna Kawa oraz Martyna Kubka. Liderką Ukrainek jest Elina Switolina, a wspierają ją Marta Kostjuk, Ołeksandra Olijnykowa oraz siostry Ljudmiła i Nadija Kiczenok. Mecz Polska – Ukraina skomentuje Dawid Olejniczak, a reporterem będzie Tomasz Krochmal.

Na fanów tenisa czekają także transmisje hitowych starć Australia – Wielka Brytania oraz Włochy – Japonia.

Kanały sportowe Polsatu oglądać można także w streamingu internetowym na platformie Polsat Box Go. Z ofertą publicznego odtwarzania dla obiektów HoReCa można zapoznać się pod adresem www.publiczneodtwarzanie.pl.

Informacja prasowa