Poznaliśmy kolejne rozstrzygnięcie! Zagrają w przyszłym sezonie w europejskich pucharach

Spotkanie zaczęło się w wymarzony sposób dla ekipy z Mielca, która wyszła na prowadzenie. W dalszej części meczu do głosu na dobre doszły siatkarki z Łodzi, które wygrały trzy kolejne sety i ostatecznie triumfowały w całym starciu.

Tym samym ŁKS zajął piąte miejsce w Tauron Lidze w sezonie 2025/2026. Kilka dni temu siatkarki tego klubu wygrały bowiem pierwsze spotkanie również 3:1.

MVP czwartkowego starcia została Regiane Bidias.

ITA Tools Stal Mielec - ŁKS Commercecon Łódź 1:3 (25:18, 22:25, 9:25, 19:25).

Stan rywalizacji play off (do dwóch zwycięstw) 2-0 dla ŁKS, który zajął piąte miejsce i uzyskał prawo gry w kolejnym sezonie w europejskich pucharach.

ITA Tools Stal Mielec: Julia Bińczycka, Anna Bączyńska, Rozalia Moszyńska, Weronika Sobiczewska, Aleksandra Kazała, Gabriela Ponikowska - Julia Mazur (libero) - Natasha Calkins, Aleksandra Walczak, Aleksandra Adamczyk, Izabela Dąbrowska (libero), Magdalena Ociepa.

ŁKS Commercecon Łódź: Angelika Gajer, Daria Szczyrba, Sonia Stefanik, Weronika Centka-Tietianiec, Regiane Bidias, Anna Obiała - Anna Pawłowska (libero) - Wiktoria Kowalczyk, Thana Fayad.

BS, PAP, Polsat Sport