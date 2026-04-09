Poznaliśmy kolejne rozstrzygnięcie! Zagrają w przyszłym sezonie w europejskich pucharach

Siatkówka

ŁKS Commercecon Łódź wygrał drugi mecz z ITA Tools Stal Mielec. Tym samym klub z Łodzi zajął piąte miejsce w siatkarskiej Tauron Lidze i uzyskał prawo gry w kolejnym sezonie w europejskich pucharach.

ŁKS Commercecon Łódź pokonał ITA Tools Stal Mielec

Spotkanie zaczęło się w wymarzony sposób dla ekipy z Mielca, która wyszła na prowadzenie. W dalszej części meczu do głosu na dobre doszły siatkarki z Łodzi, które wygrały trzy kolejne sety i ostatecznie triumfowały w całym starciu.

 

ZOBACZ TAKŻE: Ukraińcy przejmą siatkarskiego giganta z PlusLigi? Znamy szczegóły

 

Tym samym ŁKS zajął piąte miejsce w Tauron Lidze w sezonie 2025/2026. Kilka dni temu siatkarki tego klubu wygrały bowiem pierwsze spotkanie również 3:1.

 

 

MVP czwartkowego starcia została Regiane Bidias.

 

ITA Tools Stal Mielec - ŁKS Commercecon Łódź 1:3 (25:18, 22:25, 9:25, 19:25).

 

Stan rywalizacji play off (do dwóch zwycięstw) 2-0 dla ŁKS, który zajął piąte miejsce i uzyskał prawo gry w kolejnym sezonie w europejskich pucharach.

 

ITA Tools Stal Mielec: Julia Bińczycka, Anna Bączyńska, Rozalia Moszyńska, Weronika Sobiczewska, Aleksandra Kazała, Gabriela Ponikowska - Julia Mazur (libero) - Natasha Calkins, Aleksandra Walczak, Aleksandra Adamczyk, Izabela Dąbrowska (libero), Magdalena Ociepa.

 

ŁKS Commercecon Łódź: Angelika Gajer, Daria Szczyrba, Sonia Stefanik, Weronika Centka-Tietianiec, Regiane Bidias, Anna Obiała - Anna Pawłowska (libero) - Wiktoria Kowalczyk, Thana Fayad. 

BS, PAP, Polsat Sport
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Ataki w meczu Aluron CMC Warta Zawiercie - ZAKSA Kędzierzyn-Koźle
Zobacz także

Awans wicemistrzów Polski. Znamy komplet półfinalistów PlusLigi

