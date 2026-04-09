Raków Częstochowa - GKS Katowice. Puchar Polski na żywo relacja live i wynik online

Parę półfinałową tworzą przedstawiciele ekstraklasy - Raków i GKS. To sąsiedzi z ligowej tabeli, mający po 39 punktów. Gdy przed miesiącem odbyło się losowanie, obie ekipy dzieliło pięć lokat, co pokazuje, kto w ostatnim czasie miał większe powody do radości. Zresztą „Gieksa” jest obok Lecha Poznań najlepiej punktującym wiosną zespołem.

W lidze półfinałowi przeciwnicy zmierzyli się już dwukrotnie w tym sezonie i dwa razy zespół spod Jasnej Góry zwyciężył 1:0 po golach Norwega Jonatana Brauta Brunesa.

- Gramy o realizację swoich marzeń i czujemy ciarki na plecach. W poprzednim sezonie, nie będąc faworytem, wygraliśmy w Częstochowie, więc jestem optymistą – przyznał szkoleniowiec GKS Rafał Górak, choć ocenił, że ze względu na atut własnego boiska i pozycję w ligowej tabeli to Raków będzie faworytem.

Drużyna z Częstochowy to dwukrotny triumfator PP (2021-22) i łącznie czterokrotny finalista. Z kolei „Gieksa” ostatnie z trzech pucharowych zwycięstw odnotowała w 1993 roku, a w decydującej rozgrywce wzięła udział jeszcze pięć razy.

BS, PAP