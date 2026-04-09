Świetna informacja dla Polki! Wszystko dzięki decyzji Sabalenki

Tenis

Liderka światowego rankingu tenisistek Aryna Sabalenka z powodu kontuzji wycofała się z turnieju WTA 500 na kortach ziemnych w Stuttgarcie - poinformowali organizatorzy. Nieobecność Białorusinki spowodowała, że w głównej drabince znajdzie się Magdalena Fręch.

Dwie tenisistki podczas meczu, jedna w czarnym stroju, druga w różowym.
fot. PAP, AFP
Magdalena Fręch zyskała na decyzji Aryny Sabalenki

Sabalenka w Stuttgarcie, gdzie za zwycięstwo otrzymuje się samochód Porsche, miała być najwyżej rozstawiona. Wobec jej nieobecności z numerem jeden zagra Jelena Rybakina z Kazachstanu.

 

Rozpoczynająca się w poniedziałek impreza jest bardzo mocno obsadzona. Z najlepszej dziesiątki listy WTA zagra w niej siedem zawodniczek - oprócz Rybakiny także m.in. czwarta w światowym rankingu Iga Świątek, która wygrała ten turniej w 2022 i 2023 roku, trzecia w zestawieniu Amerykanka Coco Gauff czy siódma Ukrainka Elina Switolina.

 

24-letnia Raszynianka w dwóch ostatnich edycjach niemieckiego turnieju przegrywała z późniejszymi triumfatorkami - w 2024 roku w półfinale z Rybakiną, a w zeszłym sezonie w ćwierćfinale z Jeleną Ostapenko. Łotyszka znalazła się na liście zawodniczek także w tym roku.

 

Wycofanie się Sabalenki spowodowało, że w głównym turnieju bez konieczności gry w eliminacjach znalazła się Fręch (WTA 39.).

 

Losowanie drabinki zaplanowano na sobotę.

KP, PAP
Przejdź na Polsatsport.pl
TENISTURNIEJE ATP I WTA
PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 