Selekcjonerka zabrała głos. "Polska ma dziwną mentalność"

W czwartkowym odcinku programu "Polsat Futbol Cast" Bożydar Iwanow gościł selekcjonerkę kadry U-17 kobiet Paulinę Kawalec. Jednym z tematów rozmowy była ewentualna praca trenerek w męskich drużynach.

- Wydaje mi się, że wszystko może się wydarzyć. Czy jesteśmy przygotowani, żeby wpuścić do męskiej szatni kobiety i żeby one tam dowodziły i były numerem jeden? Trudno mi odpowiedzieć. Polska ma dziwną mentalność i może to być różnie odbierane i interpretowane -powiedziała Kawalec.

Trenerka młodzieżowej reprezentacji Polski stwierdziła, że w naszym kraju nie brakuje kobiet, które mogłyby pracować w męskich drużynach.

- Jest kilka trenerek w Polsce, które chciałby spróbować w męskiej piłce. Może nawet nie dlatego, żeby spełnić swoje marzenia, ale żeby przełamać tabu, pokazać, że trenerki też mają wiedzę, są merytoryczne i można z nimi dyskutować jak z trenerami piłki męskiej. Jest nas w tym środowisku coraz więcej - oceniła.

Całość wypowiedzi w załączonym materiale wideo.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

AA, Polsat Sport