Sinner w ćwierćfinale turnieju w Monte Carlo!

Sinner znakomicie rozpoczął to spotkanie. Bardzo szybko wyszedł na prowadzenie 4:0 i nie wypuścił go już do samego końca. Czech wygrał wprawdzie w końcu swój serwis, ale to było zbyt małe. Włoch zwyciężył 6:1 i zrobił wielki krok w kierunku ćwierćfinału.

Drugi set miał inny przebieg. Machac zaczął prezentować się zdecydowanie lepiej. Po raz pierwszy w tym meczu przełamał rywala, a po chwili prowadził nawet 4:2. Włoch nie złożył jednak broni i kilkanaście minut później doprowadził do stanu 5:5. Nerwy rozpoczęły się na nowo. Tym razem panowie już się nie mylili, a to oznaczała tylko jedno - tie-breaka.

A w nim po dość wyrównanym początku "odskoczył" Machac, ostatecznie doprowadzając do remisu w całym spotkaniu. Losy starcia rozstrzygnął trzeci set, w którym Sinner wygrał 6:3 i ostatecznie awansował do kolejnej rundy prestiżowego turnieju.

Sinner walczy o odzyskanie pozycji lidera rankingu ATP. Jeśli zajdzie dalej niż Carlos Alcaraz, w najnowszym notowaniu wyprzedzi Hiszpana.

Jannik Sinner - Tomas Machac 6:1, 6:7 (3-7), 6:3

KP, Polsat Sport