Świat sportu w żałobie. Nie żyje legendarny trener

Czarnogórzec od lat walczył z chorobą nerek. W 2025 roku przeszedł przeszczep, ale sytuacja ostatecznie niewiele się poprawiła. Niedawno okazało się, że Vujosević ma również problemy z sercem. Od marca przebywał w szpitalu w Belgradzie. Tam w środę zmarł.

W specjalnym komunikacie 67-latka pożegnał szef Euroligi, Dejan Bodiroga.

- Europejska i serbska koszykówka straciły jeden z największych umysłów i jednego z najbardziej oddanych nauczycieli. Był człowiekiem koszykówki, mentorem i symbolem uczciwości oraz oddania tej grze. Ukształtował całe pokolenia zawodników i trenerów, pozostawiając niezatarte piętno na naszym sporcie - poinformował.

Vujosević karierę trenerską rozpoczął w Partizanie Belgrad, do którego później regularnie wracał. Z zespołem wywalczył łącznie 12 tytułów mistrza kraju. Poza Belgradem, Czarnogórzec pracował także m.in. w Crvenie Zvezda, Brescii, Pesaro czy CSKA Moskwa.

Sprawdził się także w roli szkoleniowca reprezentacji. Prowadził kadrę Serbii i Czarnogóry, a nieco później, po odzyskaniu przez Czarnogórę niepodległości, został jej pierwszym selekcjonerem. Przed śmiercią pełnił funkcję konsultanta w drużynie Studentski Centar.

KP, PAP