Szok! Aryna Sabalenka wycofała się z turnieju w Stuttgarcie

Karolina Potrykus

Aryna Sabalenka nie weźmie udziału w zbliżającym się turnieju WTA w Stuttgarcie. Białorusinka zakomunikowała przykrą wiadomość w swoich mediach społecznościowych.

Tenisistka Aryna Sabalenka w różowej sukience sportowej trzyma rakietę tenisową.
fot. PAP
Aryna Sabalenka nie zagra w WTA w Stuttgarcie z powodu kontuzji

Tenisistka z Mińska przekazała smutne wieści na swoim instastory. Powodem jej absencji będzie uraz, którego nabawiła się po zakończeniu turnieju w Miami. Przypomnijmy, że 27-latka w ostatnich tygodniach po raz pierwszy w karierze wywalczyła tzw. Sunshine Double, czyli triumf zarówno w Miami, jak i Indian Wells.

 

"Z wielkim smutkiem muszę poinformować, że nie będę mogła zagrać w tym roku w Porsche Tennis Grand Prix. Zawsze uwielbiam wracać do Stuttgartu. Atmosfera, kibice i wsparcie, jakie tam czuję, są dla mnie czymś wyjątkowym. I oczywiście bardzo liczyłam na kolejną szansę walki o to Porsche. Niestety, po Miami doznałam kontuzji i chociaż starałam się jak mogłam, żeby wyzdrowieć na czas, nie jestem gotowa do rywalizacji. Bardzo mi przykro, że ominie mnie ten niesamowity turniej" - napisała Sabalenka.

 

Przed rokiem Białorusinka doszła w Stuttgarcie do finału. W walce o tytuł uległa Jelenie Ostapenko 4:6, 1:6.

 

WTA w Stuttgarcie odbędzie się w dniach 13-19 kwietnia.

Przejdź na Polsatsport.pl
TENISTURNIEJE ATP I WTA
Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 