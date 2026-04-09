TFL 36 w Lublinie. Gdzie obejrzeć? Transmisja TV i stream online

Hubert PawlikSporty walki

Już w najbliższą sobotę 11 kwietnia odbędzie się gala TFL 36 w Lublinie. W walce wieczoru Bartosz Guz zmierzy się w formule K1 z Holendrem Camille'em Dewitte'em. Stawką tego pojedynku będzie pas mistrza wagi półśredniej. Gdzie obejrzeć galę TFL 36 w Lublinie? Transmisja w Super Polsacie, Polsacie Sport Fight oraz na platformie Polsat Box Go.

Grafika promocyjna gali walk "TFL LIMITED EDITION 37" z sylwetkami zawodników i informacjami o pojedynkach.
fot. TFL
Gdzie obejrzeć galę TFL 36 w Lublinie?

Bohaterem walki wieczoru będzie Bartosz Guz, który w poprzednim pojedynku pokonał przez nokaut Oskara Toporka. Teraz przyjdzie mu się zmierzyć z Holendrem Camille'em Dewitte'em o tytuł mistrza kategorii półśredniej.

 

Podczas tego wydarzenia dojdzie do jeszcze jednego starcia o pas. Konrad Delekta, który jest na fali czterech zwycięstw z rzędu, zawalczy o pas wagi średniej z Patrykiem Zienkiewiczem. 

 

Bardzo szybko po lutowej porażce z Sanjarem Yusupovem do klatki powróci Michał Gniady. Jego rywalem w nadchodzącym starciu będzie Baysangur Akhmadov.

 

Fani zobaczą również debiut utalentowanego Oliwiera Przerwy, który spotka się w klatce z Sheykhem Nuraniem Akhmadovem. Łącznie zawodnicy będą rywalizować w trzech formułach: boksu, K1 oraz MMA.

 

Karta walk TFL 36 w Lublinie:

 

Walka wieczoru:

77 kg: Bartosz Guz - Camille Dewitte - walka w formule K1, o pas wagi półśredniej

 

Karta główna:

84 kg: Konrad Delekta - Patryk Zienkiewicz - K1, o pas wagi średniej

77 kg: Damian Cieślik - Mateusz Pawlowski - boks

70 kg: Ernest Mroczek - Mikhail Gramovich - cage boxing

70 kg: Dominik Buczek - Marcin Skarżycki - MMA

70 kg: Michał Gniady - Baysangur Akhmadov - MMA

66 kg: Oliwier Przerwa - Sheykh Nurani Akhmadov - MMA

66 kg: Wiktor Kucia - Aleksy Nowak - MMA

 

Karta wstępna:

70 kg: Patryk Pietrasik - Davide Nowosad - semi-pro MMA

93 kg: Kacper Wesołowski - Marcin Pacek - semi-pro MMA

84 kg: Adrian Żak - Bartłomiej Nowak - semi-pro MMA

 

Gdzie obejrzeć galę TFL 36 w Lublinie?

 

Transmisja gali TFL 36 w Lublinie w sobotę 11 kwietnia od godziny 19:00 w Polsacie Sport Fight. Od 20:00 również w Super Polsacie. Całe wydarzenie można obejrzeć w internecie na Polsat Box Go.

Przejdź na Polsatsport.pl
BARTOSZ GUZKONRAD DELEKTAMICHAŁ GNIADYMMASPORTY WALKITFL
PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 