TFL 36 w Lublinie. Gdzie obejrzeć? Transmisja TV i stream online

Bohaterem walki wieczoru będzie Bartosz Guz, który w poprzednim pojedynku pokonał przez nokaut Oskara Toporka. Teraz przyjdzie mu się zmierzyć z Holendrem Camille'em Dewitte'em o tytuł mistrza kategorii półśredniej.

Podczas tego wydarzenia dojdzie do jeszcze jednego starcia o pas. Konrad Delekta, który jest na fali czterech zwycięstw z rzędu, zawalczy o pas wagi średniej z Patrykiem Zienkiewiczem.

Bardzo szybko po lutowej porażce z Sanjarem Yusupovem do klatki powróci Michał Gniady. Jego rywalem w nadchodzącym starciu będzie Baysangur Akhmadov.

Fani zobaczą również debiut utalentowanego Oliwiera Przerwy, który spotka się w klatce z Sheykhem Nuraniem Akhmadovem. Łącznie zawodnicy będą rywalizować w trzech formułach: boksu, K1 oraz MMA.

Karta walk TFL 36 w Lublinie:

Walka wieczoru:

77 kg: Bartosz Guz - Camille Dewitte - walka w formule K1, o pas wagi półśredniej

Karta główna:



84 kg: Konrad Delekta - Patryk Zienkiewicz - K1, o pas wagi średniej

77 kg: Damian Cieślik - Mateusz Pawlowski - boks

70 kg: Ernest Mroczek - Mikhail Gramovich - cage boxing

70 kg: Dominik Buczek - Marcin Skarżycki - MMA

70 kg: Michał Gniady - Baysangur Akhmadov - MMA

66 kg: Oliwier Przerwa - Sheykh Nurani Akhmadov - MMA

66 kg: Wiktor Kucia - Aleksy Nowak - MMA

Karta wstępna:

70 kg: Patryk Pietrasik - Davide Nowosad - semi-pro MMA

93 kg: Kacper Wesołowski - Marcin Pacek - semi-pro MMA

84 kg: Adrian Żak - Bartłomiej Nowak - semi-pro MMA

Gdzie obejrzeć galę TFL 36 w Lublinie?

Transmisja gali TFL 36 w Lublinie w sobotę 11 kwietnia od godziny 19:00 w Polsacie Sport Fight. Od 20:00 również w Super Polsacie. Całe wydarzenie można obejrzeć w internecie na Polsat Box Go.