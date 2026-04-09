TFL 36 w Lublinie. Gdzie obejrzeć? Transmisja TV i stream online
Już w najbliższą sobotę 11 kwietnia odbędzie się gala TFL 36 w Lublinie. W walce wieczoru Bartosz Guz zmierzy się w formule K1 z Holendrem Camille'em Dewitte'em. Stawką tego pojedynku będzie pas mistrza wagi półśredniej. Gdzie obejrzeć galę TFL 36 w Lublinie? Transmisja w Super Polsacie, Polsacie Sport Fight oraz na platformie Polsat Box Go.
Bohaterem walki wieczoru będzie Bartosz Guz, który w poprzednim pojedynku pokonał przez nokaut Oskara Toporka. Teraz przyjdzie mu się zmierzyć z Holendrem Camille'em Dewitte'em o tytuł mistrza kategorii półśredniej.
Podczas tego wydarzenia dojdzie do jeszcze jednego starcia o pas. Konrad Delekta, który jest na fali czterech zwycięstw z rzędu, zawalczy o pas wagi średniej z Patrykiem Zienkiewiczem.
Bardzo szybko po lutowej porażce z Sanjarem Yusupovem do klatki powróci Michał Gniady. Jego rywalem w nadchodzącym starciu będzie Baysangur Akhmadov.
Fani zobaczą również debiut utalentowanego Oliwiera Przerwy, który spotka się w klatce z Sheykhem Nuraniem Akhmadovem. Łącznie zawodnicy będą rywalizować w trzech formułach: boksu, K1 oraz MMA.
Karta walk TFL 36 w Lublinie:
Walka wieczoru:
77 kg: Bartosz Guz - Camille Dewitte - walka w formule K1, o pas wagi półśredniej
Karta główna:
84 kg: Konrad Delekta - Patryk Zienkiewicz - K1, o pas wagi średniej
77 kg: Damian Cieślik - Mateusz Pawlowski - boks
70 kg: Ernest Mroczek - Mikhail Gramovich - cage boxing
70 kg: Dominik Buczek - Marcin Skarżycki - MMA
70 kg: Michał Gniady - Baysangur Akhmadov - MMA
66 kg: Oliwier Przerwa - Sheykh Nurani Akhmadov - MMA
66 kg: Wiktor Kucia - Aleksy Nowak - MMA
Karta wstępna:
70 kg: Patryk Pietrasik - Davide Nowosad - semi-pro MMA
93 kg: Kacper Wesołowski - Marcin Pacek - semi-pro MMA
84 kg: Adrian Żak - Bartłomiej Nowak - semi-pro MMA
Gdzie obejrzeć galę TFL 36 w Lublinie?
Transmisja gali TFL 36 w Lublinie w sobotę 11 kwietnia od godziny 19:00 w Polsacie Sport Fight. Od 20:00 również w Super Polsacie. Całe wydarzenie można obejrzeć w internecie na Polsat Box Go.