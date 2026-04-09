Treningowy weekend Marczyka i Gospodarczyka przed startem sezonu mistrzostw Europy

Rajd La Llana to pierwsza runda sezonu Copa de Espana de Rallyes de Asfalto (CERA), czyli Pucharu Hiszpanii w Rajdach Asfaltowych. Podobnie jak przed rokiem, lista zgłoszeń do tej imprezy pełna jest jednak nie tylko zawodników, którzy regularnie biorą udział w tym cyklu, ale również uznanych załóg niemal z całej Europy. Wszystko za sprawą tego, że Rajd La Llana odbywa się na tydzień przed inauguracją Rajdowych Mistrzostw Europy – Rajdem Sierra Morena. Zawodnicy przyjeżdżają zatem do Hiszpanii wcześniej i traktują start w okolicach Ripoll (północna część kraju) jako świetny trening.

Już przed rokiem z podobnego założenia wyszli Miko Marczyk i Szymon Gospodarczyk. Załoga ORLEN Team pokonała wówczas w Rajdzie La Llana wszystkie duety w autach Rally2 i jednocześnie wszystkich rywali przygotowujących się do startu sezonu FIA ERC. W tym roku lista zgłoszeń jest nawet mocniejsza. Oprócz Miko i Szymona, aktualnych mistrzów Europy, w regionalnej hiszpańskiej imprezie pojawi się m.in. fabryczny kierowca Hyundaia Dani Sordo, ale też chociażby Isak Reiersen, Philip Allen oraz wielu innych zawodników, którzy przygotowują się do Rajdu Sierra Morena. Marczyk i Gospodarczyk przystąpią do rywalizacji z numerem 2. Pojadą oczywiście Skodą Fabią RS Rally2.

- Sezon 2026 rozpoczynamy tak samo, jak ten poprzedni. Przyjechaliśmy do Hiszpanii tydzień wcześniej i przed startem w Rajdzie Sierra Morena wystąpimy jeszcze w Rajdzie La Llana. Jesteśmy około 1000 kilometrów od miejsca, gdzie odbędzie się pierwsza runda sezonu FIA ERC, natomiast zawsze te hiszpańskie odcinki, nawet tutaj, na północy kraju, są bardziej reprezentatywne, niż jakiekolwiek trasy w Europie Środkowej – podkreślił Miko Marczyk – aktualny Rajdowy Mistrz Europy.

- Nastroje w zespole są bardzo dobre. Po udanym zeszłorocznym sezonie wiemy, co mamy robić oraz w jaki sposób pracować podczas testów, czy rajdów treningowych, aby osiągać dobrą formę podczas najważniejszych startów. Chcemy, aby ten rok był ewolucją, a nie rewolucją. Przy zachowaniu naszej skuteczności, bezbłędnej jazdy i dobrej strategii, poprawa kilku drobnych elementów sprawi, że zaliczymy jako załoga i zespół ogromny progres – zaznaczył kierowca ORLEN Team.

- Jesteśmy na północy Hiszpanii, stosunkowo niedaleko Andory, czy Barcelony. To właśnie tutaj odbędzie się Rajd La Llana. Wystartowaliśmy tutaj przed rokiem i wiemy, że jest to dobre przetarcie przed Rajdem Sierra Morena – pierwszą rundą mistrzostw Europy. Jesteśmy już po testach, samochód spisuje się świetnie, Miko jest w bardzo dobrej formie, więc liczę na to, że będzie to dla nas udany rajd testowy – mówił pilot Miko, Szymon Gospodarczyk.

Rajd La Llana rozpocznie się w piątek późnym popołudniem, od dwóch przejazdów krótkiego superoesu Circuit d'Osona. W sobotę na zawodników czekają dwukrotne przejazdy prób Alpens, La Nou, Coll de Santigosa oraz Llaés. Łącznie daje to dystans rajdu na poziomie ponad 107 kilometrów.

