Tyson Fury - Arslanbek Makhmudov. Kiedy walka? O której godzinie?
Tyson Fury - Arslanbek Makhmudov to walka wieczoru pięściarskiej gali w Londynie. Kiedy pojedynek Fury - Makhmudov? O której godzinie? Sprawdźcie poniżej.
Dla Brytyjczyka to powrót na ring po niemal półtorarocznej przerwie. Ostatni raz między linami pojawił się w grudniu 2024 roku, przegrywając w rewanżu z Ołeksandrem Usykiem przez jednogłośną decyzję sędziów.
Po walce z Ukraińcem "Gypsy King" ogłosił zakończenie sportowej kariery, jednak, jak widać, jego rozbrat z boksem nie potrwał długo.
Jego rywalem będzie Rosjanin, który w swojej karierze stoczył 23 walki i odniósł w nich 21 zwycięstw. Jedyne porażki poniósł w starciach z niedawnym pogromcą Damiana Knyby, Agitem Kabayelem, a także z Guido Vianello. W przeszłości Machmudow pokonał m.in. Mariusza Wacha przez nokaut w szóstej rundzie.
Starcie Tyson Fury - Arslanbek Machmudow odbędzie się podczas pięściarskiej gali na stadionie Tottenhamu Hotspur w Londynie. Będzie to walka wieczoru wydarzenia zaplanowanego na 11 kwietnia. Początek ich pojedynku zaplanowano około godziny 23:30.