Tyson Fury - Arslanbek Makhmudov. Wynik walki. Kto wygrał?

Fury (34-2-1) po raz kolejny postanowił wznowić karierę i wrócić na ring. Po raz ostatni "The Gypsy King" walczył w 2024 roku - wówczas dwukrotnie musiał uznać wyższość Ukraińca Oleksandra Usyka i stracił mistrzowskie pasy.

Po dwóch latach Fury wraca do ringu. Tym razem jego rywalem na gali w Londynie będzie Rosjanin Arslanbek Makhmudov (21-2).

Jak wypadnie powrót Fury'ego na ring? Spekuluje się, że w przypadku wygranej, w kolejnej walce Fury mógłby zmierzyć się w hitowym starciu z Anthonym Joshuą lub Deontayem Wilderem, który kilka dni temu pokonał Dereka Chisorę.

Fury - Makhmudov. Wynik walki. Kto wygrał?

Wynik walki Fury - Makhmudov poznamy w sobotę 11 kwietnia. O tym, kto wygrał walkę Fury - Makhmudov, przekonamy się późnym wieczorem polskiego czasu - będzie to główna walka gali na stadionie Tottenhamu.

