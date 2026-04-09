Wszystko jasne! Jest decyzja ws. występu Szymona Marciniaka na MŚ 2026
Szymon Marciniak został nominowany przez Międzynarodową Federację Piłki Nożnej (FIFA) na mistrzostwa świata w USA, Meksyku i Kanadzie. Podczas mundialu pracować będą także sędzia VAR Tomasz Kwiatkowski oraz asystenci Tomasz Listkiewicz i Adam Kupsik.
Informację o nominacjach podał sędziowski blog „Law 5 - The Referee”, który powołał się na FIFA.
Marciniak znalazł się w gronie 52 głównych arbitrów, którzy będą prowadzić mecze tegorocznych MŚ.
Będzie to trzeci turniej tej rangi w karierze 45-latka z Płocka, który sędziował także podczas mundiali w Rosji w 2018 oraz w Katarze w 2022 roku. Cztery lata temu prowadził finał, w którym Argentyna pokonała Francję w rzutach karnych.
Przejdź na Polsatsport.pl