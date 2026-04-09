Wszystko jasne! Tak będą wyglądały mecze podczas starcia Polska - Ukraina

Biało-Czerwone w piątek i sobotę rywalizować będą z Ukrainkami o awans do turnieju finałowego Pucharu Billie Jean King. Pierwotnie gospodarzami tej rywalizacji mieli być nasi wschodni sąsiedzi, ale ze względu na wojnę, zmagania zostały przeniesione do Gliwic.

Dzień przed startem meczu kapitanowie obu drużyn narodowych podali swoje nominacje na zbliżające się mecze. W piątek najpierw czeka nas pojedynek Magda Linette - Marta Kostiuk, a następnie na korcie pojawią się Katarzyna Kawa i Elina Switolina.

W sobotę rozegrane zostaną natomiast trzy mecze - w tym jeden w grze podwójnej. W deblu zmierzą się pary Maja Chwalińska/Katarzyna Kawa - Nadia Kiczenok/Ludmyła Kiczenok. Potem czekają nas starcia w singlu: Magda Linette - Elina Switolina i Katarzyna Kawa - Marta Kostiuk.

Przypomnijmy, że nie tak dawno doszło do meczu między reprezentacjami Polski i Ukrainy. Podczas zeszłorocznych zmagań w Radomiu Biało-Czerwone musiały uznać wyższość rywalek. Maja Chwalińska uległa wówczas Elinie Switolinie (6:7, 3:6), Katarzyna Kawa - Marcie Kostjuk (1:6, 2:6), a Chwalińska i Martyna Kubka w grze podwójnej Ljudmile oraz Nadiji Kiczenok (6:7, 6:7). Czy tym razem Polki zaprezentują się z lepszej strony?

Billie Jean King Cup: Polska - Ukraina. Gdzie oglądać mecze?

10 kwietnia (piątek)

Magda Linette - Marta Kostiuk - 16:00 (Polsat Sport 1, Polsat Sport Premium 1)

Katarzyna Kawa - Elina Switolina - 18:00 (Polsat Sport 1, Polsat Sport Premium 1)

11 kwietnia (sobota)

Maja Chwalińska/Katarzyna Kawa - Nadia Kiczenok/Ludmyła Kiczenok - 12:00 (Polsat Sport 2)

Magda Linette - Elina Switolina - 13:30 (Polsat Sport 2)

Katarzyna Kawa - Marta Kostiuk - 15:30 (Polsat Sport 2)

AA, Polsat Sport