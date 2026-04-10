Bednarek powiedział to meczu Ligi Europy. Wrócił myślami do spotkania z Albanią

W czwartek odbyły się ćwierćfinałowe mecze Ligi Europy. Swoje spotkanie rozegrało między innymi FC Porto, które zremisowało 1:1 z Nottingham Forest.

Pełne 90 minut w ekipie "Smoków" rozegrał Jan Bednarek, natomiast jego wspólnik w obronie Jakub Kiwior przesiedział mecz na ławce rezerwowych. Na boisku nie mógł pojawić się Oskar Pietuszewski, ponieważ nie został zgłoszony przez portugalski klub do rywalizacji o europejski puchar.

W pomeczowej rozmowie z Bożydarem Iwanowem Bednarek odniósł się do gola straconego przez FC Porto. Warto przypomnieć, że było to dość kuriozalne trafienie. Do własnej bramki w 13. minucie trafił bowiem... obrońca drużyny z Portugalii Martim Fernandes.

- Po bramce samobójczej straciliśmy pewność siebie. Do drużyny weszło trochę bojaźni. Było dużo momentów, w których traciliśmy piłkę, a oni wychodzili z kontrą. Wydaje mi się, że jest to normalne, kiedy traci się taką bramkę. Był to dla nas rozczarowujący moment, ale z minuty na minutę łapaliśmy znowu nasz rytm i byliśmy groźni. Z perspektywy całego meczu uważam, że graliśmy dobrą piłkę. Kreowaliśmy bardzo wiele sytuacji, ale zabrakło tego, co jest najważniejsze - finalizacji. Wydaje mi się, że zabrakło mocnej motywacji i przekonania, żeby strzelić gola i żeby piłka przekroczyła linię. Nad tym musimy popracować. Dziś potrzebowaliśmy zbyt wiele, żeby zamienić akcję na bramkę - powiedział reprezentant Polski.

Bednarek ocenił również, co piłkarz powinien zrobić w takiej sytuacji. 29-latek wrócił myślami do swojego błędu popełnionego w meczu barażowym pomiędzy reprezentacjami Polski i Albanii.

- To jest ciężki moment, tak jak ja miałem sytuację w spotkaniu z Albanią, bo waga meczu jest ogromna. Cały stadion - łącznie z tobą - jest rozczarowany. Zawiodłeś swoją drużynę i ludzi na stadionie. Najważniejsze jest, żeby o tym zapomnieć i skupić się na następnej akcji. Brzmi to banalnie, ale to jest najtrudniejsza rzecz na świecie - podsumował.

