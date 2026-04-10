Bille Jean King Cup. Wyniki piątkowych meczów
Billie Jean King Cup to żeński odpowiednik Pucharu Daviesa. Rywalizują w nim kobiety - zarówno w singlu, jak i w deblu. W rywalizacji nie brakuje reprezentacji Polski, która w dniach 10-11 kwietnia walczy o awans do turnieju finałowego w Chinach. Rywalkami Biało-Czerwonych jest Ukraina.
W naszej kadrze znalazły się Magda Linette, Katarzyna Kawa oraz Maja Chwalińska. Wielką nieobecną jest Iga Świątek. Dwa spotkania zostały zaplanowane na piątek, a kolejne trzy na sobotę. Areną zmagań są Gliwice.
Polsko-ukraińskie starcie to jedno z wielu zaplanowanych na ten weekend w ramach Billie Jean King Cup. I tak oto Australia rywalizuje z Wielką Brytanią, Włochy z Japonią, Kazachstan z Kanadą, Szwajcaria z Czechami, Słowacja z Hiszpanią oraz Belgia ze Stanami Zjednoczonymi.
W turnieju finałowym, który we wrześniu odbędzie się w Chinach, weźmie udział siedem najlepszych drużyn narodowych oraz gospodynie.
Wyniki piątkowych meczów BJKC:
Talia Gibson (Australia) - Mika Stojsavljevic (Wlk. Brytania) 0:2 (6:7, 5:7)
Kimberly Birrell (Australia) - Harriet Dart (Wlk. Brytania) 1:2 (6:4, 3:6, 3:6)
Julia Putincewa (Kazachstan) - Kayla Cross (Kanada) 2:0 (6:3, 7:5)
Sonja Zhiyenbajeva (Kazachstan) - Bianca Andreescu (Kanada)
Elisabetta Cocciaretto (Włochy) - Moyuka Uchijima (Japonia) 2:0 (7:5, 6:2)
Jasime Paolini (Włochy) - Himeno Sakatsume (Japonia)
Belinda Bencic (Szwajcaria) - Maria Bouzkova (Czechy)
Viktorija Golubic (Szwajcaria) - Linda Noskova (Czechy)
Tamara Zidansek (Słowacja) - Kaitlin Quevedo (Hiszpania)
Veronika Erjavec (Słowacja) - Leyre Romero (Hiszpania)
Hanne Vandewinkel (Belgia) - Iva Jovic (USA)
Elize Mertens (Belgia) - McCartney Kessler (USA)
Magda Linette (Polska) - Marta Kostjuk (Ukraina)
Katarzyna Kawa (Polska) - Elina Switolina (Ukraina)