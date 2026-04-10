Bille Jean King Cup. Wyniki piątkowych meczów

W naszej kadrze znalazły się Magda Linette, Katarzyna Kawa oraz Maja Chwalińska. Wielką nieobecną jest Iga Świątek. Dwa spotkania zostały zaplanowane na piątek, a kolejne trzy na sobotę. Areną zmagań są Gliwice.

Polsko-ukraińskie starcie to jedno z wielu zaplanowanych na ten weekend w ramach Billie Jean King Cup. I tak oto Australia rywalizuje z Wielką Brytanią, Włochy z Japonią, Kazachstan z Kanadą, Szwajcaria z Czechami, Słowacja z Hiszpanią oraz Belgia ze Stanami Zjednoczonymi.

W turnieju finałowym, który we wrześniu odbędzie się w Chinach, weźmie udział siedem najlepszych drużyn narodowych oraz gospodynie.

Wyniki piątkowych meczów BJKC:

Talia Gibson (Australia) - Mika Stojsavljevic (Wlk. Brytania) 0:2 (6:7, 5:7)

Kimberly Birrell (Australia) - Harriet Dart (Wlk. Brytania) 1:2 (6:4, 3:6, 3:6)

Julia Putincewa (Kazachstan) - Kayla Cross (Kanada) 2:0 (6:3, 7:5)

Sonja Zhiyenbajeva (Kazachstan) - Bianca Andreescu (Kanada)

Elisabetta Cocciaretto (Włochy) - Moyuka Uchijima (Japonia) 2:0 (7:5, 6:2)

Jasime Paolini (Włochy) - Himeno Sakatsume (Japonia)

Belinda Bencic (Szwajcaria) - Maria Bouzkova (Czechy)

Viktorija Golubic (Szwajcaria) - Linda Noskova (Czechy)

Tamara Zidansek (Słowacja) - Kaitlin Quevedo (Hiszpania)

Veronika Erjavec (Słowacja) - Leyre Romero (Hiszpania)

Hanne Vandewinkel (Belgia) - Iva Jovic (USA)

Elize Mertens (Belgia) - McCartney Kessler (USA)

Magda Linette (Polska) - Marta Kostjuk (Ukraina)

Katarzyna Kawa (Polska) - Elina Switolina (Ukraina)

Polsat Sport