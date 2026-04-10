Billie Jean King Cup: Katarzyna Kawa - Elina Switolina. Relacja live i wynik na żywo

W piątek w Gliwicach rozpoczyna się mecz polskich tenisistek z Ukrainkami o awans do turnieju finałowego Billie Jean King Cup. W drugim piątkowym singlu Katarzyna Kawa zagra z Eliną Switoliną.

Billie Jean King Cup: Polska - Ukraina. Gdzie oglądać mecze?

Stawką spotkania jest awans do turnieju finałowego Billie Jean King Cup, który obędzie się w dniach 21-27 września w chińskim Shenzhen.

Mecz odbędzie się w Polsce dzięki porozumieniu z Ukraińcami, którzy pierwotnie mieli być gospodarzami.

Biało-czerwone w pięciu poprzednich edycjach tej imprezy grały w elicie trzykrotnie. Dwa lata temu w Maladze w półfinale uległy Włoszkom, które później wygrały turniej. Teraz zadanie jest trudniejsze, gdyż od 2025 roku do finałów kwalifikuje się tylko osiem, a nie dwanaście drużyn.

BS, Polsat Sport, PAP