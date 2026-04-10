Billie Jean King Cup: Katarzyna Kawa - Elina Switolina. Relacja live i wynik na żywo

Tenis

Katarzyna Kawa - Elina Switolina to spotkanie w ramach meczu Polska - Ukraina w Billie Jean King Cup. Relacja live i wynik na żywo na Polsatsport.pl.

W piątek w Gliwicach rozpoczyna się mecz polskich tenisistek z Ukrainkami o awans do turnieju finałowego Billie Jean King Cup. W drugim piątkowym singlu Katarzyna Kawa zagra z Eliną Switoliną.

 

Billie Jean King Cup: Polska - Ukraina. Gdzie oglądać mecze?

 

Stawką spotkania jest awans do turnieju finałowego Billie Jean King Cup, który obędzie się w dniach 21-27 września w chińskim Shenzhen.

 

Mecz odbędzie się w Polsce dzięki porozumieniu z Ukraińcami, którzy pierwotnie mieli być gospodarzami.

 

Biało-czerwone w pięciu poprzednich edycjach tej imprezy grały w elicie trzykrotnie. Dwa lata temu w Maladze w półfinale uległy Włoszkom, które później wygrały turniej. Teraz zadanie jest trudniejsze, gdyż od 2025 roku do finałów kwalifikuje się tylko osiem, a nie dwanaście drużyn.

 

BS, Polsat Sport, PAP
Przejdź na Polsatsport.pl
Billie Jean King Cup: Polska - Ukraina. Kto wygra?
PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 