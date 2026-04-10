Ćwierć wieku w czołówce. Koniec pięknej ery Jastrzębskiego Węgla

Historia klubu z Górnego Śląska pokazuje, jak sport zawodowy bywa okrutny. W bardzo krótkim odstępie czasu Jastrzębski Węgiel przestał być czołowym zespołem w Polsce i Europie, aby następnie wycofać się z PlusLigi.

Co teraz? Tego na razie nie wie nikt. Trzeba uzbroić się w cierpliwość i liczyć na optymistyczne wieści. Tymczasem kibicom z południa Polski pozostało wspominać piękne czasy, w których Jastrzębski święcił sukcesy. A jest do czego wracać.

Pierwszy medal mistrzostw Polski - brązowy, drużyna z Jastrzębia zdobyła w 1991 roku, ale do krajowej czołówki dołączyła na dobre na początku XXI wieku. Śmiało można powiedzieć, że wraz z powstaniem Polskiej Ligi Siatkówki narodziła się potęga śląskiego klubu.

W pierwszych latach PLS-u dominowały jeszcze drużyny Mostostalu Azoty Kędzierzyn-Koźle oraz Galaxi AZS-u Częstochowa. Jastrzębianie byli trzecią siłą rozgrywek, czego dowodem są brązowe medale w 2001 oraz 2003 roku. Przełom nastąpił w kolejnym sezonie, kiedy wreszcie po kilku wcześniej nieudanych próbach, udało się awansować do finału play-off. Okoliczności tego były niesamowite, bo w półfinale o krok od wyeliminowania Jastrzębskiego byli Akademicy spod Jasnej Góry.

Podopieczni Igora Prielożnego wyszli z tarapatów, odwrócili losy tie-breaka, w którym przegrywali już 5:10 i osiągnęli historyczny sukces. W finale pokonali PZU AZS Olsztyn i zdobyli mistrzostwo Polski. W kadrze zespołu znajdowali się m.in. Radosław Rybak, Piotr Gabrych, Przemysław Michalczyk, Marcin Wika, Pavel Chudik i Sławomir Szczygieł.

Wydawało się, że po latach dominacji AZS-u Częstochowa oraz Mostostalu Kędzierzyn-Koźla, nastała era Jastrzębskiego. Faktycznie, klub zadomowił się w czołówce rozgrywek, ale przez kilka kolejnych lat należał do tzw. Wielkiej Czwórki, na czele której stała Skra Bełchatów. Trzeba było zadowalać się medalami innych kolorów.

Jastrzębianie trzykrotnie dochodzili do finałów PLS, ale za każdym razem ulegali Skrze. Na pocieszenie w 2010 roku sięgnęli po pierwszy w historii klubu Puchar Polski. Pojawiły się też pierwsze sukcesy w Europie w postaci srebrnego medalu Pucharu Challenge w 2009 roku oraz czwartego miejsca w Lidze Mistrzów dwa lata później. W tym samym roku Jastrzębski wywalczył srebro Klubowych Mistrzostw Świata.

ZOBACZ TAKŻE: To już oficjalne! JSW Jastrzębski Węgiel nie zagra w przyszłym sezonie PlusLigi

Warto dodać, że w pierwszej dekadzie XXI wieku klub z Górnego Śląska rozgrywał swoje domowe mecze w hali, którą Krzysztof Gierczyński nazwał niegdyś przewrotnie "Madison Square Garden". W dzisiejszych realiach ciężko wyobrazić sobie taki obiekt, w którym siatkarze zagrywaliby... spod ściany, a trybuny znajdowałyby się tylko po jednej stronie. Był to jednak olbrzymi atut gospodarzy.

Najlepsze lata Jastrzębskiego miały dopiero nadejść. Kibice z utęsknieniem czekali na kolejne mistrzostwo Polski. Z gry o medale wypisały się ekipy z Olsztyna i Częstochowy, ale nadal mocny był Bełchatów. Do krajowej czołówki dołączyły ZAKSA Kędzierzyn-Koźle i Asseco Resovia Rzeszów. W drugiej dekadzie nowego stulecia nie było zatem łatwiej. W latach 2013-2019 udało się sięgnąć po cztery brązowe krążki PlusLigi. Największym sukcesem w tym okresie był medal tego samego koloru w Lidze Mistrzów w 2014 roku.

Lata mijały, zmieniały się drużyny będące w czołówce ligowej, ale Jastrzębski cały czas w niej pozostawał. Aż w końcu nastała trzecia dekada XXI wieku - paradoksalnie najpiękniejsza i... najbrutalniejsza w dziejach klubu.

Zaczęło się fenomenalnie, bo przecież w 2021 roku wreszcie doczekano się na Górnym Śląsku mistrzostwa kraju. Nikt nie miał zamiaru czekać kolejnych kilkunastu lat na powtórkę. Sukces ten powtórzono jeszcze dwukrotnie w latach 2023-2024. Do tego należy dodać dwa Superpuchary Polski w latach 2021-2022 i Puchar Polski w 2025 roku.

Osobną historią Jastrzębian jest ich postawa w Lidze Mistrzów, bo i tutaj doszło do wielkich osiągnięć. W latach 2023-2025 klub zdobył trzy medale - dwa srebrne i brązowy. Do pełni szczęścia zabrakło tylko triumfu. Raz w finale lepsza okazała się ZAKSA, rok później Trentino.

I gdy wydawało się, że w kolejnych latach Jastrzębski będzie próbował zrealizować marzenie o zwycięstwie w Champions League oraz postara się o dominację w PlusLidze, nastąpił krach, który dla wielu jest ciosem w serce śląskiej siatkówki. O ile pierwsza połowa tej dekady zostanie zapamiętana jako najcudowniejszy okres w historii, tak początek drugiej połowy zapisze się na czarno.

Niespełna dziesięć lat temu musieliśmy przełknąć bolesny upadek innego legendarnego klubu - AZS-u Częstochowa. Teraz przeżywamy kryzys Jastrzębskiego Węgla, chociaż należy mieć nadzieję, że uda się z niego wykaraskać. Wymowne, że oba utytułowane ośrodki z województwa śląskiego zdobyły po 16 medali mistrzostw Polski i dwa Puchary Polski.

Dodajmy, że oprócz bogatej listy sukcesów, Jastrzębski wsławił się sprowadzaniem do Polski zagranicznych gwiazd, które przez lata wydawały się nieosiągalne dla naszych klubów. Wystarczy wspomnieć takie nazwiska jak Plamen Konstantinov, Pavel Abramov czy Michał Łasko. Polskimi gwiazdami byli m.in. Dawid Murek, Michał Kubiak i Tomasz Fornal.

Lista sukcesów Jastrzębskiego Węgla:

Mistrzostwo Polski: 2004, 2021, 2023, 2024

Wicemistrzostwo Polski: 2006, 2007, 2010, 2022

Brązowy medal mistrzostw Polski: 1991, 2001, 2003, 2009, 2013, 2014, 2017, 2019

Puchar Polski: 2010, 2025

Finalista: 2008, 2012, 2014, 2019, 2021, 2022, 2023, 2024

Superpuchar Polski: 2021, 2022

Finalista: 2023, 2024, 2025

Liga Mistrzów:

Finalista: 2023, 2024

Brązowy medal: 2014, 2025

Czwarte miejsce: 2011

Puchar Challenge:

Finalista: 2009

Klubowe Mistrzostwo Świata:

Finalista: 2011

