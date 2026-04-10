Decyzja po śmierci Jacka Magiery. Minuta ciszy przed meczami Ekstraklasy
W wieku 49 lat zmarł utytułowany trener Jacek Magiera. Z tego powodu mecze 28. kolejki PKO BP Ekstraklasy poprzedzone będą minutą ciszy.
Polski Związek Piłki Nożnej w piątek 10 kwietnia poinformował, że w wieku 49 lat zmarł Jacek Magiera, który ostatnio pracował jako drugi trener piłkarskiej reprezentacji Polski.
W związku z tym PKO BP Ekstraklasa wydała oficjalny komunikat. Wszystkie nadchodzące spotkania rozgrywane na najwyższym szczeblu rozgrywkowym w Polsce poprzedzone będą minutą ciszy.
"Z ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci śp. Jacka Magiery, drugiego trenera reprezentacji Polski, dwukrotnego mistrza Polski, zdobywcy Pucharu Polski, Superpucharu i Pucharu Ligi jako zawodnik Legii Warszawa, mistrza i wicemistrza Polski jako trener Legii Warszawa i Śląska Wrocław. Wszystkie mecze 28. kolejki PKO BP Ekstraklasy zostaną poprzedzone minutą ciszy. Rodzinie i najbliższym składamy wyrazy najgłębszego współczucia" - napisano.
Magiera jako piłkarz występował w Rakowie Częstochowa, Legii Warszawa i Widzewie Łódź. Później zasiadał na ławkach trenerskich takich drużyn jak Legia Warszawa, Śląsk Wrocław czy Zagłębie Sosnowiec. Jako piłkarz i szkoleniowiec sięgał między innymi po mistrzostwa Polski i Puchary Polski. W swojej karierze trenerskiej pracował też z młodzieżowymi reprezentacjami Polski. Ostatnio pełnił funkcję drugiego trenera w seniorskiej kadrze