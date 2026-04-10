Fornal szczerze o Jastrzębskim Węglu. "Mój drugi dom"

Na temat problemów JSW Jastrzębskiego Węgla w polskich mediach było głośno już od jakiegoś czasu. W czwartek 9 kwietnia pojawił się oficjalny komunikat klubu. Teraz już wiemy, że zespół z Jastrzębia-Zdroju nie będzie grał w PlusLidze w przyszłym sezonie. Więcej na ten temat można przeczytać TUTAJ.

Jeszcze przed podaniem oficjalnej informacji, w programie "#7Strefa", który został wyemitowany w sobotę 4 kwietnia, na temat sytuacji JSW Jastrzębskiego Węgla wypowiedział się Tomasz Fornal. Przypomnijmy, że reprezentant Polski w śląskim klubie występował przez sześć lat. W tym czasie zdobył trzy mistrzostwa Polski, Puchar Polski, dwa Superpuchary Polski oraz dwa srebrne medale w Lidze Mistrzów.

- Ten klub zawsze będę miał w sercu. Zawsze powtarzam, że to jest mój drugi dom i to się nigdy nie zmieni. Spędziłem tam fantastyczne sześć lat swojej kariery. Trochę rzeczy razem wygraliśmy, trochę przegraliśmy, ale ja zawsze ten klub wspominam ciepło - powiedział.

Siatkarz przyznał, że jest w szoku, jak szybko Jastrzębski Węgiel popadł w tarapaty.

- Kiedy docierały do mnie te informacje, to byłem w szoku, że klub z potężnym zapleczem finansowym i potężnymi zasobami przez ostatnie lata w tak krótkim okresie popadł w aż takie problemy. Zdaję sobie sprawę, że jest to spowodowane głównym sponsorem. Jest to przykre i smutne. Gdybym miał trochę więcej pieniędzy, to zostałbym sponsorem, ale jeszcze aż takim dużym "kotletem" nie jestem - podsumował z uśmiechem.

Fornal w czwartek po ogłoszeniu smutnych informacji przez Jastrzębski Węgiel na swoim profilu na Instagramie podał dalej relację klubu, w której dziękowano kibicom za wieloletnie wsparcie.

Całość wypowiedzi w załączonym materiale wideo.