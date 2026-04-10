Game Changer 5: Wyniki i skróty walk
Czas na galę Game Changer 5 w Krakowie! W walce wieczoru Mariusz Wach zmierzy się z Kamilem Bieleckim. Zobaczcie wyniki gali i skróty walk.
Walka wieczoru:
120 kg: Mariusz Wach - Kamil Bielecki - boks (małe rękawice)
Pro:
66 kg: Kamil Piątkiewicz - Paweł Stasiński
68 kg: Filip Szostak - Daniel Zalewski
77 kg: Sylwester Hasny - Wojciech Ożga
67 kg: Dominik Sznejwas - Patryk Fliśnik - K1
66 kg: Marcin Frycz - Sandro Weszka
Semi-pro:
88 kg: Dominik Żmuda - Kamil Rybaczuk - boks
79 kg: Nikodem Fidelus - Antoni Napierała
77 kg: Aleksander Szmaj - Patryk Kwarciński
80 kg: Kacper Szczerba - Dawid Jędrzejczyk
80 kg: Igor Bronowski - Jakub Wiśniewski
87 kg: Krzysztof Lorent - Sebastian Chrobot - K1
64 kg: Łukasz Surkow - Igor Wojnowski
Gdzie obejrzeć galę Game Changer 5?
Transmisja gali Game Changer w piątek 10 kwietnia od godziny 19:00 w Polsacie Sport Fight. Od 20:00 również w Super Polsacie. Całe wydarzenie można obejrzeć w internecie na Polsat Box Go.Przejdź na Polsatsport.pl