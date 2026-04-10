Game Changer 5: Wyniki i skróty walk

Sporty walki

Czas na galę Game Changer 5 w Krakowie! W walce wieczoru Mariusz Wach zmierzy się z Kamilem Bieleckim. Zobaczcie wyniki gali i skróty walk.

Bokser Mariusz Wach w ringu, ubrany w rękawice bokserskie.
fot. PAP
Walka wieczoru:

120 kg: Mariusz Wach - Kamil Bielecki - boks (małe rękawice)

 

Pro:

66 kg: Kamil Piątkiewicz - Paweł Stasiński

68 kg: Filip Szostak - Daniel Zalewski

77 kg: Sylwester Hasny - Wojciech Ożga

67 kg: Dominik Sznejwas - Patryk Fliśnik - K1

66 kg: Marcin Frycz - Sandro Weszka 

 

Semi-pro:

88 kg: Dominik Żmuda - Kamil Rybaczuk - boks 

79 kg: Nikodem Fidelus - Antoni Napierała 

77 kg: Aleksander Szmaj - Patryk Kwarciński

80 kg: Kacper Szczerba - Dawid Jędrzejczyk

80 kg: Igor Bronowski - Jakub Wiśniewski 

87 kg: Krzysztof Lorent - Sebastian Chrobot - K1

64 kg: Łukasz Surkow - Igor Wojnowski

Gdzie obejrzeć galę Game Changer 5?

Transmisja gali Game Changer w piątek 10 kwietnia od godziny 19:00 w Polsacie Sport Fight. Od 20:00 również w Super Polsacie. Całe wydarzenie można obejrzeć w internecie na Polsat Box Go.

Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
INNESPORTY WALKI
PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

