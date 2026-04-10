Kazachstan chce wrócić do hokejowej Elity!

Grzegorz Michalewski, Polsat Sport: Reprezentacja Kazachstanu po pięciu latach gry w Elicie, spadła do Dywizji 1A. W siedmiu meczach grupowych wygraliście z tylko jedno spotkanie z Norwegią. Jakie były główne przyczyny, że nie udało wam się utrzymać w Elicie?

Andriej Bujalski, napastnik Polonii Bytom i reprezentacji Kazachstanu: Taki jest hokej. Rozgrywasz mecze, walczysz o zwycięstwo, ale niektóre mecze przegrywasz, to się zdarza. Każdy chce wygrać i to jest główny cel, ale niestety nie udało nam się go zrealizować i to się niestety wydarzyło. Nie grałem tam wtedy, więc tak naprawdę to wszystko, co mogę powiedzieć na ten temat.

Rok wcześniej, w 2024 roku podczas mistrzostw świata Elity w Czechach, w ostatnim meczu grupowym w Ostrawie reprezentacja Kazachstanu wygrała z Polską 3:1, zapewniając sobie utrzymanie, a do Dywizji 1A spadła Polska. Jak wspominasz tamto spotkanie?

Nie grałem na tamtym turnieju, a mecz oglądałem w telewizji. Było to wyrównane spotkanie, w końcówce strzeliliśmy dwa ważne gole, które dały nam wygraną i utrzymanie w najwyższej dywizji.

W tym roku mistrzostwa świata Dywizji 1A odbędą się w Sosnowcu. Kto według ciebie ma największe szanse na awans i dlaczego?

Myślę, że na tym poziomie rozgrywkowym wszystko jest możliwe. Nie ma tutaj słabych drużyn, w zasadzie każdy chce awansować do Elity. To będzie szybki turniej, w którym każdy może go wygrać, więc wszystkie mecze będą bardzo ważne. Oczywiście chcemy zagrać w Elicie, ale wszyscy mają duże szanse na awans.

Jakie będą największe atuty i najmocniejsze strony reprezentacji Kazachstanu?

Mamy mocny zespół, bardzo dobrą obronę, całkiem niezły atak i dobrego bramkarza, więc myślę, że mamy duże doświadczenia i spore szanse na awans.

W tym sezonie grałeś w Polonii Bytom. W jaki sposób trafiłeś do Polski i jak oceniasz tę ligę?

Słyszałem, że jest to dobra liga, w walce o tytuł liczy się sześć zespołów. Większość drużyn ma w swoich kadrach niezłych obcokrajowców, w każdym meczu mogło ich zagrać dwunastu czy trzynastu. Wszystko potwierdziło się w trakcie rozgrywek, więc jest całkiem nieźle.

Jakie wrażenia zrobiła na tobie Polska. Czy nasza kuchnia ci odpowiada?

Jest całkiem nieźle, naprawdę mi się tutaj podoba. Jest pięknie, jest wiele miejsc do odwiedzenia, jest dość bezpiecznie, a jedzenie naprawdę dobre. Lubię chodzić do restauracji i kawiarni, zresztą mamy też podobne jedzenie, więc to mi odpowiada. Ludzie są tu naprawdę dobrzy, bardzo uprzejmi i zawsze chcą pomóc.

Czy masz jakąś swoją ulubioną polską potrawę?

Tak naprawdę nasza kuchnia jest bardzo podobna do polskiej, ale bardzo smakują mi pierogi.

Co lubisz robić w wolnych chwilach?

Lubię spotykać się ze znajomymi i po prostu odpoczywać w mieszkaniu. Nie robię czegoś specjalnego w wolnym czasie.

W 2021 roku zostałeś wybrany w trzeciej rundzie draftu przez Coloroado Avalanche, ale w lidze NHL nie zagrałeś. Czy to dla ciebie temat zamknięty?

Nie wiem, czy zamknięty, po studiach miałem opcję zostać na kolejny rok, ale chciałem grać zawodowo, więc podpisałem kontrakt w domu. Tęskniłem za bliskimi i chciałem być bliżej rodziny. Zatem nadal nie wiem, czy mogę odpowiedzieć na to pytanie.

Czy w przyszłym sezonie będziesz chciał dalej grać w Polsce?

Jeszcze nie wiem, nadal czekam na oferty, może ktoś coś ciekawego zaproponuje. Mam jakieś luźne informacje, myślę, że mój agent spróbuje coś znaleźć. Na razie odpoczywam po sezonie i zobaczę, co się wydarzy.

