Kultowy wyścig na antenach Polsatu Sport. Już w sobotę Randox Grand National 2026

Grand National, którego tradycja sięga 1839 roku, uchodzi za jedną z najtrudniejszych próbę w świecie wyścigów konnych. Na dystansie 4 mil i 514 jardów (6,9 km) na torze Aintree konie muszą pokonać 30 wymagających przeszkód. Większość z nich skacze się dwa razy, z wyłączeniem słynnego "The Chair "– najwyższego skoku w gonitwie (157 cm) – oraz przeszkody wodnej (Water Jump). Wyścig ma charakter handicapu, co oznacza, że wagi niesione przez konie są zróżnicowane i mogą się różnić nawet o kilkanaście kilogramów, co dodatkowo wyrównuje szanse i podnosi temperaturę rywalizacji.

To nie tylko prestiżowa gonitwa, ale i prawdziwe wydarzenie towarzyskie, przyciągające na trybuny mnóstwo osób z pierwszych stron gazet - nawet takich, które na co dzień nie interesują się sportami konnymi. W samej Wielkiej Brytanii wyścig transmitowany jest od 1960 roku w ogólnodostępnej telewizji naziemnej (przez wiele lat była nią BBC), a na całym świecie pokazywany jest w około 140 krajach, notując globalną oglądalność na poziomie 500-600 milionów telewidzów.

Randox Grand National ma również swoje legendy: wśród koni jest nią irlandzki czempion Red Rum, który triumfował na torze pod Liverpoolem trzykrotnie (1973, 1974 i 1977), a wśród dżokejów - jeżdżący w XIX wieku George Stevens, który wygrywał pięciokrotnie na czterech różnych koniach (Freetrader w 1856, Emblem w 1863, Emblematic w 1864 oraz The Colonel w 1869 i 1870 roku).

Faworytem tegorocznej edycji Grand National jest dziesięcioletni koń I Am Maximus wraz z dżokejem Paulem Townendem, triumfator z 2024 roku i wicemistrz z ubiegłorocznej edycji wyścigu, ale stawka jak zwykle będzie bardzo mocna i o wygraną mogą pokusić się choćby irlandzki Panic Attack pod Harrym Skeltonem lub Grangeclare West pod Patrickiem Mullinsem, trzeci koń w Grand National 2025, trenowany - tak jak I Am Maximus - przez Willie'ego Mullinsa, którego podopieczni wygrywali dwie poprzednie Wielkie Liverpoolskie. Rywalizację w tej wyjątkowej gonitwie podgrzewa fakt, że na starcie stanie aż 34 uczestników.

Randox Grand National 2026 odbędzie się w sobotę (11 kwietnia).

Robert Iwanek i Annamaria Sobierajska, Polsat Sport