Magda Linette zabrała głos po porażce w BJKC. "Frustrujące"

- Przełamanie mojego serwisu na pewno miało znaczenie. Marta zagrała świetnie w drugim secie. Miałam troszkę szans na początku meczu, frustrujące było, że nie sprawiłam, żeby Marta miała większe kłopoty. W drugim secie się rozluźniła, zwiększyła tempo – dodała.

Przyznała, że okrzyki ze strony kibiców, by się skupiła, nie przeszkadzały jej.

- Przyjmuję to humorystycznie. Kibice chcą jak najlepiej – wyjaśniła.

W drugim pojedynku Katarzyna Kawa przegrała z Eliną Switoliną 2:6, 1:6.

W sobotę gra rozpocznie się od debla. Później Linette stanie w szranki ze Switoliną, a następnie Kawa zagra z Kostiuk.

Stawką spotkania Polska - Ukraina jest awans do turnieju finałowego Billie Jean King Cup, który odbędzie się w dniach 21-27 września w chińskim Shenzhen. Biało-czerwone w pięciu poprzednich edycjach tej imprezy grały w elicie trzykrotnie.

KP, PAP