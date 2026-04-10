Magda Linette zabrała głos po porażce w BJKC. "Frustrujące"

Jestem rozczarowana, jest mi bardzo przykro, oczekiwałem od siebie więcej – powiedziała Magda Linette po porażce z Martą Kostjuk 4:6, 0:6 w pierwszym spotkaniu rozgrywanego w Gliwicach meczu polskich tenisistek z Ukrainą o awans do turnieju finałowego Billie Jean King Cup.

- Przełamanie mojego serwisu na pewno miało znaczenie. Marta zagrała świetnie w drugim secie. Miałam troszkę szans na początku meczu, frustrujące było, że nie sprawiłam, żeby Marta miała większe kłopoty. W drugim secie się rozluźniła, zwiększyła tempo – dodała.

 

Przyznała, że okrzyki ze strony kibiców, by się skupiła, nie przeszkadzały jej.

 

- Przyjmuję to humorystycznie. Kibice chcą jak najlepiej – wyjaśniła.

 

W drugim pojedynku Katarzyna Kawa przegrała z Eliną Switoliną 2:6, 1:6.

 

W sobotę gra rozpocznie się od debla. Później Linette stanie w szranki ze Switoliną, a następnie Kawa zagra z Kostiuk.

 

Stawką spotkania Polska - Ukraina jest awans do turnieju finałowego Billie Jean King Cup, który odbędzie się w dniach 21-27 września w chińskim Shenzhen. Biało-czerwone w pięciu poprzednich edycjach tej imprezy grały w elicie trzykrotnie.

 

Transmisję TV i stream online Billie Jean King Cup można oglądać na sportowych antenach Polsatu.

KP, PAP
