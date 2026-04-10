Michał Szubarczyk - Hossein Vafaei. Relacja live i wynik na żywo

Michał Szubarczyk - Hossein Vafaei to spotkanie trzeciej rundy eliminacji mistrzostw świata w snookerze 2026. Relacja live i wynik na żywo na Polsatsport.pl.

Czas na trzeci mecz 15-letniego Polaka w eliminacjach MŚ 2026. Tym razem czeka go zdecydowanie najtrudniejsze wyzwanie - rywalem utalentowanego zawodnika będzie Hossein Vafaei. 31-letni Irańczyk w 2023 roku plasował się na 15. miejscu w rankingu zawodowych snookerzystów. Aktualnie jest 32. W 2022 roku wygrał turniej Snooker Shoot Out, pokonując w finale legendarnego Marka Williamsa.

 

ZOBACZ TAKŻE: 14-letni Polak przeszedł do historii. Został mistrzem świata

 

Wcześniej Szubarczyk pokonał kolejno Onyee Ng, trzykrotną mistrzynią świata w snookerze, jeśli chodzi o rywalizację kobiet oraz Sandersona Lama. Tym samym przeszedł do historii, zostając najmłodszym triumfatorem meczu w ramach MŚ.

 

Czy Szubarczyk sprawi wielką sensację i wyeliminuje doświadczonego reprezentanta Iranu?

 

