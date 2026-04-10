Nie żyje Jacek Magiera

W piątek 10 kwietnia Polski Związek Piłki Nożnej opublikował oficjalny komunikat. Zmarł drugi trener piłkarskiej reprezentacji Polski - Jacek Magiera.

"Polski Związek Piłki Nożnej z głębokim smutkiem i ogromnym żalem przyjął informację o śmierci Jacka Magiery, drugiego trenera reprezentacji Polski. Rodzinie, Przyjaciołom oraz Bliskim Jacka Magiery PZPN składa wyrazy najszczerszego współczucia. Prosimy jednocześnie o uszanowanie prywatności i spokoju bliskich w tym bardzo trudnym czasie" - można przeczytać w oficjalnym komunikacie.

Urodzony 1 stycznia 1977 roku Magiera był wychowankiem Rakowa Częstochowa. Jako piłkarz występował nie tylko w zespole spod Jasnej Góry, ale również w Legii Warszawa, Widzewie Łódź i Cracovii. Sięgnął po dwa mistrzostwa Polski i Puchar Polski.

Po zakończeniu zawodniczej kariery został trenerem. Prowadził między innymi Zagłębie Sosnowiec, Legię Warszawa i Śląsk Wrocław. Pod jego batutą piłkarze stołecznego klubu sięgnęli po dwa mistrzostwa Polski, cztery Puchary Polski i Superpuchar Polski.

Pracował również z młodzieżowymi reprezentacjami Polski. Od lipca 2025 roku był drugim trenerem w seniorskiej kadrze.

