Niedokończona historia Jacka Magiery. Dał polskiej piłce coś, czego nie dali inni

Wraz z rozpoczęciem 1977 roku rozpoczęło się życie Jacka Magiery, który urodził się 1 stycznia w Częstochowie. Piłkarskie kroki stawiał w tamtejszym Rakowie, który w latach '90 występował przez kilka sezonów w Ekstraklasie.

Po udanym debiutanckim sezonie 1995/1996, w którym Magiera rozegrał 38 spotkań, strzelając osiem goli, przeniósł się do Legii Warszawa. W stolicy jeszcze nikt nie wiedział, że oto nadchodzi jedna z największych i najważniejszych postaci tego klubu w jego najnowszej historii. Częstochowianin był czołową postacią zespołu i w barwach "Wojskowych" grał aż do 2006 roku z krótkim okresem na wypożyczeniu w Widzewie Łódź. Dane było mu świętować dwa mistrzostwa Polski oraz Puchar i Superpuchar Polski.

Jego kariera piłkarska to tak naprawdę dwa kluby - Raków i Legia, chociaż buty na kołku zawiesił jako zawodnik Cracovii. Miał dopiero 29 lat, ale już wtedy mocno interesował się pracą trenera. Jego charakter, inteligencja i podejście do pracy skazywało go na ten kierunek.

Zaczynał jako asystent w reprezentacji Polski do lat 18, a potem przez wiele lat pełnił tę funkcję w Legii Warszawa, gdzie pracował u boku m.in. Jana Urbana, z którym po latach spotkał się w pierwszej reprezentacji.

Pierwszą poważną pracę w roli samodzielnego szkoleniowca otrzymał w Zagłębiu Sosnowiec w 2016 roku. Radził sobie na tyle znakomicie, że jeszcze w tym samym roku zgłosiła się po niego... Legia. Przyszedł w trudnym momencie, bo drużyna zawodziła na krajowym podwórku i zbierała frycowe w fazie grupowej Champions League. Magiera szybko odmienił losy zespołu, a okres ten do dzisiaj jest wspominany przy Łazienkowskiej jako jeden z najpiękniejszych nie tylko w ostatnich dekadach, ale nawet w całej historii klubu!

Niezbyt często przecież gra się z Realem Madryt, a jeszcze rzadziej unika się z nim porażki. A to potrafiła uczynić właśnie Legia pod wodzą Magiery. Pamiętny remis 3:3 z "Królewskimi" w Warszawie zapisał się w historii polskiej piłki klubowej. Remis tym cenniejszy, że na wagę późniejszego awansu do 1/16 finału Ligi Europy. Z kolei Real dowodzony przez Zinedine'a Zidane'a z Cristiano Ronaldo, Karimem Benzemą i Garethem Balem w składzie sięgnął kilka miesięcy później po triumf w Lidze Mistrzów.

"Wojskowi" cieszyli się natomiast z mistrzostwa Polski. Dzięki temu Magiera mógł się pochwalić zdobyciem tego tytułu jako piłkarz i trener warszawskiej drużyny. A to sprawiło, że już na zawsze stał się legendą Legii i ulubieńcem jej kibiców.

Nigdy nie było mu dane zagrać w pierwszej reprezentacji Polski, ale eksperci, kibice i dziennikarze zgodnie uważali, że prędzej czy później powinien dostać szansę pracy w kadrze w roli selekcjonera. Jego ostatnim sukcesem było wicemistrzostwo Polski ze Śląskiem Wrocław w 2024 roku.

Jacka Magiery nie dało się nie lubić. Z nikim nie wojował, na nikogo się nie obrażał, zawsze był miły i uprzejmy. Słynął z opiekuńczego podejścia do piłkarzy. Szanował wszystkich i był przez wszystkich szanowany. W środowisku piłkarskim, to było coś unikatowego. I być może spośród wszystkich osiągnięć 49-latka, ten należy uznać za największy.

