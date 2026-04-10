Obrońcy trofeum na drodze polskiej drużyny w Final Four

Rumuńskie CSO po raz trzeci z rzędu awansowało do Final Four tych rozgrywek, tym razem dwukrotnie pokonując w 1/4 finału łotewski Ryga Zelli (81:80 i 96:91). Przed rokiem, pod wodzą byłego koszykarza reprezentacji Łotwy i polskiej ekstraklasy Ainarsa Bagatskisa (obecnie jest szkoleniowcem Śląska Wrocław) zawodnicy Voluntari pokonali w finale ENBL w Bratysławie Newcastle Eagles 95:82.

Dziki Warszawa były lepsze w ćwierćfinałowym dwumeczu od faworyta, wicelidera po sezonie zasadniczym, Iraklisu Saloniki. W Grecji ekipa włoskiego trenera Marco Legovicha wygrała 84:83, a w Warszawie w pierwszym spotkaniu 89:82. W fazie zasadniczej Dziki zajęły siódmą lokatę z bilansem 5-3.

W drugim półfinale gospodarze - Syntainics MBC, najlepsza drużyna sezonu zasadniczego (bilans 7-1) i niepokonana w play off (wygrała z holenderskim Donar Groningen 2-0 w ćwierćfinale) zagra z Manchesterem City. Anglicy w 1/4 finału zwyciężyli Dinamo Zagrzeb.

Przed rokiem w Bratysławie zespół pod wodzą trenera Krzysztofa Szablowskiego zajął trzecie miejsce, wygrywając ze słowackim Interem 80:78.

Drużyny znad Wisły z sukcesami występują w ENBL od momentu założenia tej ligi, czyli od 2021 roku. W 2022 zwyciężył Anwil Włocławek, a rok później BM Stal Ostrów Wlkp. W rozgrywkach uczestniczyły też: Legia Warszawa, Enea Zastal Zielona Góra, Trefl Sopot, Polski Cukier Start Lublin i King Szczecin.

Terminarz Final Four Północnoeuropejskiej Ligi Koszykarzy w Weissenfels:

22 kwietnia, półfinały

Dziki Warszawa - CSO Voluntari (godz. 17)

Syntainics MBC Weissenfels - Manchester City (godz. 20)

23 kwietnia:

mecz o 3. miejsce: przegrani z półfinałów (godz. 17)

finał: zwycięzcy półfinałów (godz. 20)