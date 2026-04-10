Gdzie obejrzeć mecz PGE Projekt Warszawa - Bogdanka LUK Lublin?

PlusLiga: PGE Projekt Warszawa - Bogdanka LUK Lublin. Gdzie obejrzeć? Transmisja TV i stream online
PGE Projekt Warszawa podejmie Bogdankę LUK Lublin w pierwszym starciu półfinałowym PlusLigi. Gdzie obejrzeć mecz LUK Lublin - Projekt Warszawa? Transmisja spotkania PGE Projekt Warszawa - Bogdanka LUK Lublin w poniedziałek w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 oraz na platformie Polsat Box Go.
Bogdanka w swoim dwumeczu ćwierćfinałowym ograła PGE GiEK Skrę Bełchatów. Siatkarze z województwa łódzkiego nie zdołali w tej rywalizacji ugrać nawet seta. Teraz mistrzowie Polski staną w szranki z trzecią drużyną zeszłego sezonu.
PGE Projekt Warszawa o półfinał walczył nieco dłużej. Pierwszy mecz na własnym parkiecie gładko wygrali 3:0, ale w Jastrzębiu-Zdroju musieli już uznać wyższość rywali. Trzecie, decydujące starcie jednak zdominowali, zapewniając sobie awans.
W tym sezonie PlusLigi Projekt i Bogdanka grały ze sobą dwa razy. Oba mecze padły łupem Lublinian. Z kolei w fazie grupowej Ligi Mistrzów zespoły podzieliły się zwycięstwami.
Transmisja spotkania PGE Projekt Warszawa - Bogdanka LUK Lublin w poniedziałek 13 kwietnia w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 oraz na platformie Polsat Box Go. Początek o godzinie 19:50.