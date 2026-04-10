Podwójny sprawdzian Polaków z beniaminkiem z Litwy

Polacy rozpoczęli pierwszy etap przygotowań od zgrupowania w Bytomiu. Na razie wśród powołanych nie ma zawodników GKS-u Tychy i GKS-u Katowice, którzy w zeszłym tygodniu zakończyli walkę o mistrzostwo Polski. Tytuł obronili Tyszanie, którzy jesienią wystąpią w Lidze Mistrzów. Zespół GKS-u Katowice zagra natomiast w Pucharze Kontynentalnym. W kadrze Polski brakuje także Pawła Zygmunta, który wraz z HC Litvinov zagra o utrzymanie w czeskiej Extralidze ze zwycięzcą rozgrywek I ligi: Berani Zlin lub HC Dukla Jihlava. Pierwszy mecz baraży zaplanowano na 17 kwietnia.

Beniaminek na początek

W piątek i sobotę meczami kontrolnymi w Elektrenach i Kownie nasi hokeiści zmierzą się w dwóch meczach kontrolnych z reprezentacją Litwy. W obu tych spotkaniach na ławce trenerskiej zabraknie nowego selekcjonera kadry Polski, Pekki Tirkkonena. Fin jest także trenerem GKS-u Tychy i po obronionym tytule mistrzowskim przez GKS otrzymał także kilka dni wolnego. W tej sytuacji w dwumeczu z Litwą naszą reprezentację poprowadzą jego asystenci – Tobiasz Bigos i Grzegorz Klich.

Wśród zawodników powołanych na to pierwsze zgrupowanie nie ma kontuzjowanego od dłuższego czasu obrońcy Re-Plast Unii Oświęcim, Bartosza Florczaka. Tuż przed wyjazdem na dwumecz z Litwą ze składu wypadł obrońca Mateusz Zieliński (KH Energa Toruń), który zmaga się z urazem nadgarstka. W jego miejsce powołanie otrzymał Patryk Hanzel z JKH GKS Jastrzębie. Ostatecznie w obu meczach z Litwą wystąpi napastnik Aron Chmielewski, który z ECB Zagłębie Sosnowiec wywalczył brązowy medal mistrzostw Polski. 34-letni napastnik w końcówce sezonu miał problemy zdrowotne i grał na środkach przeciwbólowych. Kilka dni temu miał zrobiony rezonans, który na szczęście wykluczył jakąś poważną kontuzję i doświadczony zawodnik będzie do dyspozycji naszego sztabu.

Dotychczas z reprezentacją Litwy graliśmy 24 razy, z czego dwadzieścia jeden spotkań wygrali byli Polacy. Jedyną porażkę w meczu o punkty Biało-Czerwoni zanotowali 20 lat temu w Tallinnie podczas mistrzostw świata zaplecza Elity przegraliśmy 1:2. Pozostałe dwie porażki ponieśliśmy w meczach towarzyskich. Ostatni raz na mistrzostwach świata graliśmy z Litwą trzy lata temu w turnieju Dywizji 1A w Nottingham. Wygraliśmy tamto spotkanie 7:0, a turniej ostatecznie zakończyliśmy na drugim miejscu premiowanym awansem do Elity. Przed rokiem w ramach przygotowań do MŚ Dywizji 1A (Polacy) i Dywizji 1B (Litwa) obie ekipy zagrały ze sobą dwa mecze kontrolne i oba zakończyły się zwycięstwem Biało-Czerwonych: 2:1 (gole: Krystian Dziubiński i Patryk Krężołek oraz Emilijus Krakauskas) i 2:0 (bramki: Krystian Dziubiński i Krzysztof Maciaś).

Kadra reprezentacji Polski na dwumecz z Litwą (10-11 kwietnia w Elektreny i Kowno):

Bramkarze: Maciej Miarka (ECB Zagłębie Sosnowiec), Tobiasz Jaworski (BS Polonia Bytom).

Obrońcy: Karol Biłas, Bartosz Ciura, Michał Naróg, Jakub Wanacki (wszyscy ECB Zagłębie Sosnowiec), Kamil Górny (BS Polonia Bytom), Eryk Schafer (KH Energa Toruń), Patryk Hanzel (JKH GKS Jastrzębie).

Napastnicy: Michał Bernacki, Sebastian Brynkus, Aron Chmielewski, Jan Sołtys (wszyscy ECB Zagłębie Sosnowiec), Szymon Kiełbicki, Bartłomiej Stolarski, Jakub Ślusarczyk (wszyscy JKH GKS Jastrzębie), Jakub Lewandowski, Mikołaj Syty (obaj KH Energa Toruń), Dominik Jarosz, Christian Mroczkowski (obaj BS Polonia Bytom), Patryk Krężołek (HC Banik Sokolov/Czechy), Krzysztof Maciaś (HC Vitkovice/Czechy), Kamil Wałęga (Vlci Żylina/Słowacja).

Trenerzy: Tobiasz Bigos i Grzegorz Klich.

Mocni sparingpartnerzy Polaków

Po powrocie z Litwy nasi hokeiści będą trenować w Tychach, skąd wyjadą do Budapesztu na dwa mecze kontrolne, z grającymi w Elicie w Węgrami (17 i 18 kwietnia).

Po powrocie z Węgier nasi hokeiści będą kontynuowali przygotowania w Tychach, rozgrywając w tym czasie trzy mecze towarzyskie: dwukrotnie zmierzymy się z grającą w Elicie reprezentacją Słowenii (24-25 kwietnia w Tychach) oraz ze spadkowiczem z Elity i naszym grupowym rywalem – reprezentacją Francji (29 kwietnia w Bytomiu). Pierwszy mecz na MŚ Dywizji 1A w Sosnowcu rozegramy 2 maja, a naszym rywalem będzie Ukraina.

Litwini celują w utrzymanie

Reprezentacja Litwy to beniaminek MŚ Dywizji 1A. Nasi sąsiedzi wrócili na zaplecze Elity po dwóch latach przerwy. W zeszłym roku wygrali zmagania Dywizji 1B (trzeci poziom rozgrywkowy), które odbyły się w Estonii. W decydującym o awansie meczu Litwini pokonali w ostatnim meczu turnieju w Tallinnie reprezentację Korei Południowej 4:1. - Zagraliśmy świetny turniej i w zasadzie wszystkie mecze były bardzo dobre w naszym wykonaniu. Mieliśmy problemy z Chorwacją, ale to był czwarty mecz i wiedzieliśmy, że i tak zagramy o awans. Walczyliśmy we wszystkich spotkaniach, mieliśmy dobry system. Przygotowywaliśmy się bardzo ciężko do tego turnieju, więc wynik był taki, jaki sobie założyliśmy. Zdobyliśmy złoto i teraz jesteśmy w Dywizji 1A – podkreśla bramkarz reprezentacji Litwy, Laurynas Lubys, który został wybrany najlepszym golkiperem tego turnieju.

Litwini przygotowania do MŚ w Sosnowcu rozpoczęli od początku kwietnia. W tym czasie Litwini rozegrają cztery mecze towarzyskie. Poza dwoma konfrontacjami z Polską, zagrają także w Elektrenach i Wilnie dwa mecze sparingowe z reprezentacją Estonii. Najpierw w przygotowaniach w Elektrenach wzięła udział połowa zawodników z szerokiej kadry, która została powołana na to zgrupowanie. Zajęcia prowadził asystent trenera Arunas Aleinikovas. - Przede wszystkim chcemy popracować nad formą fizyczną zawodników, a dopiero potem przejdziemy do spraw taktycznych. Mamy wielu młodych zawodników, których chcemy ocenić, a później zdecydujemy, kto mógłby dołączyć do drużyny” – powiedział trener Aleinikovas dla oficjalnej strony internetowej Litewskiej Federacji Hokeja na Lodzie. Główny trener reprezentacji Litwy Kanadyjczyk Ron Pasco wraz ze swoim asystentem Danem Lacroixem, dołączyli na zgrupowanie tuż przed dwumeczem z Polską.

„Złoty” gol Kaleinikovasa zapewnił Unii mistrzostwo Polski!

Wśród powołanych brakuje między innymi napastników Marka Kaleinikovasa grającego za oceanem w Bloomington Bison (ECHL) oraz Simas Ignataviciusa, który występuje w szwajcarskim HC Geneve-Servette. Wcześniej przez trzy sezony 27-letni Kaleinikovas grał w lidze polskiej, reprezentując barwy JKH GKS Jastrzębie i Re-Plast Unii Oświęcim, z którą zdobył mistrzostwo Polski w 2024 roku, w decydującym meczu finałowym wygranym przez Unię z GKS-em Katowice 1:0 po dogrywce, strzelił „złotego” gola na wagę tytułu mistrzowskiego.

Na zgrupowaniu obecni są doświadczeni zawodnicy występujący na co dzień w klubach zagranicznych: Nerijus Aliaauskas (Spisska Nova Ves, Słowacja), Kostas Gusevas (Annecy, Francja), Ugnius Cizas (Hammer Eisbaren, Niemcy), Emilijus Krakauskas (Arosa, Szwajcaria), Ilja Cetvertakas (Hockey Punks – Łotwa), Martynas Grinius (Nijmegen, Holandia), Paulius Gintautas (Comet Hagen, Norwegia).

- Przede wszystkim chcemy pozostać w grupie, naszym celem będzie wygranie kilka meczów i to jest nasza najważniejsza misja, aby utrzymać się na tym poziomie na przyszły rok – zapewnia obrońca Narijus Alisauskas.

Poza doświadczonymi zawodnikami, powołanie na obóz w Elektrenach otrzymało także kilku młodych zawodników, którzy będą walczyli o miejsce w kadrze na turniej w Sosnowcu. W tym gronie znaleźli się między innymi grający w juniorskiej lidze w Kanadzie: Mykolas Skadauskas (Lethbridge Hurricanes) i Dovydas Jukna (Rimouski Oceanic).

Szeroka kadra Litwy przed MŚ Dywizji 1A w hokeju na lodzie w Sosnowcu:

Bramkarze: Mantas Armalis (Ilves Tampere, Finlandia), Laurynas Lubys, Arkadijus Grigaravicius-Reyzin, Rokas Salecis (wszyscy Energija Elektreny, Łotwa), Julius Andrekus (Malungs (Division 3), Szwecja).

Obrońcy: Nerijus Alisauskas (Spisska Nova Ves, Słowacja), Kostas Gusevas (Annecy (Ligue 3), Francja), Paulius Rumsevicius (Energija Elektreny, Łotwa), Artur Seniut (Unterland (Liga Alpejska, Włochy), Dominykas Boravski (Bradford Rattlers (GMHL), Kanada), Ugnius Simbelis (Hampton Road (USPHL), USA), Herkus Marcinkievicius (Hockey Punks, Łotwa), Simonas Valivonis (Springfield Jr. (NAHL), USA), Daniil Kovalenko (Sparta, Norwegia), Tadas Slizys (Geneve Future U21 (Elit), Szwajcaria).

Napastnicy: Mark Kaleinikovas (Bloomington Bison (ECHL), USA), Aiavaras Bendzius, Egidijus Binkulis, Dovydas Laimutis (wszyscy Energija Elektreny, Łotwa), Paulius Gintautas (Comet Hagen, Norwegia). Ugnius Cizas (Hammer Eisbaren, Niemcy), Ilja Cetvertakas (Hockey Punks – Łotwa), Emilijus Krakauskas (Olten, Szwajcaria), Lukas Zukauskas (Haromszeki Agyusok, Rumunia), Martynas Grinius (Nijmegen, Holandia), Eimantas Noreika (Peoria Rivermen (SPHL), USA), Linas Dedinas (Albertus (NCAA III), USA), Danielius Ceckovas (Gotteron (Elit U21), Szwajcaria), Sarunas Baltrunas (Springfield Jr. (NAHL), USA), Dovydas Jukna (Rimouski Oceanic (QMJHL), Kanada), Simas Ignatavicius (HC Geneve-Servette, Szwajcaria), Mykolas Skadauskas (Lethbridge Hurricanes, Kanada), Dominykas Sadauskas (Liepaja, Łotwa).

Trener: Ron Pasco (Kanada). Asystenci: Dan Lacroix (Kanada) i Arunas Aleinikovas.