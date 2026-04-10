Polska - Szwecja. Gdzie obejrzeć mecz rugby? Transmisja TV i stream online

Wygrana lub remis w sobotę w Gdyni ze Szwecją w ostatnim meczu Rugby Europe Trophy zapewni Polsce, bez względu na inne wyniki, awans na poziom Championship. Będzie to jednocześnie pożegnalny występ trzech reprezentantów: Piotra Zeszutka, Wojciecha Piotrowicza i Jakuba Wojtkowicza.

O awansie do Rugby Europe Championship, z której Polacy spadli w marcu 2024, zadecydują punkty zdobyte w dwóch edycjach Rugby Europe Trophy. W takim zestawieniu Biało-Czerwoni są najlepsi – z kompletem pięciu wygranych zwyciężyli bowiem w pierwszej części RET, w obecnych rozgrywkach mają na koncie trzy triumfy oraz porażkę – w listopadzie w Gdyni ulegli 30:32 Czechom.

Właśnie południowi sąsiedzi, którzy w sobotę zmierzą się na wyjeździe z Danią, plasują się w dwuletniej tabeli z dorobkiem 34 punktów na drugiej pozycji. Szanse na awans, tylko w przypadku zwycięstwa w Gdyni oraz niepowodzeniu Czechów, mają jeszcze Skandynawowie, którzy zgromadzili 33 „oczka”.

Wygrana lub remis, który ma wartość dwóch punktów, w konfrontacji ze Szwedami oznaczają triumf Polaków w całych rozgrywkach.

- Mamy swój los we własnych rękach, zależymy od siebie, wygrana da nam zwycięstwo w tej dywizji. To był nasz cel, dlatego jesteśmy zadowoleni z miejsca, w którym się znajdujemy. Drużyna szwedzka jest solidna, jednak, jak było widać w przegranym 24:48 meczu z Czechami, czasami opuszcza gardę, a my zamierzamy to wykorzystać – powiedział trener Kamil Bobryk, który razem z Tomaszem Stępniem prowadzi reprezentację.

Na sobotnie spotkanie, które rozpocznie się o godz. 20, szkoleniowy duet powołał 31 rugbistów. W tym gronie jest czterech debiutantów: występujący we Francji Marko Hayes i Johan Janiec, grający w Stanach Zjednoczonych Jan Chojnacki oraz Andre Meyer z Orkana Sochaczew.

Ze Szwecją Biało-Czerwoni zagrali w RET rok temu – w Trelleborgu triumfowali 29:25.

Reprezentacja Polski, która przebywa na zgrupowaniu w Centralnym Ośrodku Sportu Cetniewo, zagra w Gdyni po raz 24. Żadne miasto tak często nie gościło Biało-Czerwonych. Druga jest Warszawa z 21 międzypaństwowymi spotkaniami.

Będzie to jednocześnie pożegnalny występ w narodowych barwach trzech liderów kadry: 35-letniego wiązacza młyna Zeszutka, starszego o rok łącznika ataku Piotrowicza oraz liczącego 28 lat filara Wojtkowicza.

Ten pierwszy ma na koncie 42 spotkania, w wielu z nich był kapitanem Biało-Czerwonych. Z kolei Piotrowicz jest drugim najskuteczniejszym zawodnikiem w historii kadry - w 33 meczach zdobył 233 punkty, 16 mniej niż Dawid Banaszek. Obaj są rugbistami Ogniwa Sopot, natomiast Wojtkowicz, który ma na koncie 14 występów, gra w irlandzkim RFC Sligo.

- Decyzja dojrzewała we mnie przez ostatnie lata. Coraz bardziej dają mi się we znaki wyjazdy kadrowe. Serce by chciało, ale głowa mówi, że trzeba przystopować. Kończę 35 lat, czas ustąpić miejsca młodszym. Chcę zakończyć grę w kadrze na swoich warunkach, a nie każdemu jest to dane. Jest szansa zostawić ją w dobrym miejscu, z awansem do wyższej dywizji - podkreślił Zeszutek.

Transmisja meczu Polska - Szwecja w sobotę 11 kwietnia od 19.45 w Polsacie Sport 2 i online na Polsat Box Go.

PAP