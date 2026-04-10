Prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej pożegnał Jacka Magierę

W piątek 10 kwietnia Polski Związek Piłki Nożnej przekazał bardzo smutną informację. Zmarł utytułowany trener, który ostatnio pełnił funkcję drugiego szkoleniowca piłkarskiej reprezentacji Polski - Jacek Magiera.

Głos w tej sprawie zabrał prezes PZPN. Cezary Kulesza opublikował post w swoich mediach społecznościowych.

"Z wielkim smutkiem i niedowierzaniem przyjąłem informację o śmierci Jacka Magiery. Trudno znaleźć właściwe słowa w obliczu tak nagłej i zupełnie niespodziewanej straty. Jacek był wyjątkowym piłkarzem, świetnym trenerem, ale przede wszystkim bardzo dobrym człowiekiem, na którym zawsze można było polegać. Pragnę złożyć wyrazy współczucia rodzinie i bliskim. Jednocześnie apeluję do mediów oraz wszystkich komentujących o uszanowanie prywatności pogrążonej w żałobie rodziny" - napisał prezes PZPN.

Z wielkim smutkiem i niedowierzaniem przyjąłem informację o śmierci Jacka Magiery. Trudno znaleźć właściwe słowa w obliczu tak nagłej i zupełnie niespodziewanej straty. Jacek był wyjątkowym piłkarzem, świetnym trenerem, ale przede wszystkim bardzo dobrym człowiekiem, na którym… — Cezary Kulesza (@Czarek_Kulesza) April 10, 2026

Magiera jako piłkarz występował w Rakowie Częstochowa, Legii Warszawa i Widzewie Łódź. Później zasiadał na ławkach trenerskich takich drużyn jak Legia Warszawa, Śląsk Wrocław czy Zagłębie Sosnowiec. Zarówno jako piłkarz, jak i jako szkoleniowiec sięgał między innymi po mistrzostwa Polski i Puchary Polski. W swojej karierze trenerskiej pracował też z młodzieżowymi reprezentacjami Polski. Ostatnio pełnił funkcję drugiego trenera w seniorskiej kadrze.

