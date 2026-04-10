Przez lata grał i współpracował z Jackiem Magierą. "Odeszła bliska mi osoba"

Vuković wyraźnie poruszony informacją o śmierci Magiery, swojego bliskiego kolegę wspominał na piątkowej konferencji prasowej Widzewa Łódź, którego jest szkoleniowcem. Obaj w przeszłości występowali wspólnie w Legii Warszawa. W barwach stołecznego klubu na boisku wystąpili razem w ponad 85 spotkaniach. Po zakończeniu karier piłkarskich, prowadzili też Legię jako trenerzy. 10 lat temu Serb był asystentem Magiery.

- Chciałbym zacząć od tej smutnej wiadomości, wciąż trudnej do zaakceptowania. Odeszła bliska mi osoba, bardzo dobry trener, a także najlepszy możliwie człowiek, co jest jeszcze ważniejsze. Składam wyrazy współczucia i jestem myślami z najbliższymi Jacka – powiedział Vuković.

Dodał, że całkiem niedawno rozmawiali m.in. na temat swoich dzieci. - To jest bardzo smutny dzień również dla mnie – zaznaczył.

Magiera w minioną sobotę oglądał z trybun mecz Widzewa z Rakowem, zakończony remisem 1:1. W obu klubach występował w trakcie swojej piłkarskiej kariery. W Widzewie grał w rundzie wiosennej sezonu 1999/2000. W tym czasie rozegrał 17 meczów, w których strzelił jednego gola.

"Rodzinie i bliskim szkoleniowca składamy najszczersze wyrazy współczucia. To olbrzymia strata dla całego polskiego futbolu" – zaznaczył we wpisie na portalach społecznościowych klub z Łodzi.

Magiera, który od lipca ubiegłego roku był drugim trenerem reprezentacji Polski i głównym współpracownikiem selekcjonera Jana Urbana, zmarł w piątek we Wrocławiu w wieku 49 lat.

PAP