Słodko-gorzki dzień Polaków w pucharach. Kto bliżej awansu?

Na tym etapie rozgrywek Ligi Europy oraz Ligi Konferencji w grze o trofeum zostało sześciu Polaków. Czterech z nich bierze udział w tych pierwszych zmaganiach. W tym gronie nie ma Oskara Pietuszewskiego z FC Porto, który nie został zgłoszony przez swój klub.

Są natomiast Jakub Kiwior i Jan Bednarek. Obaj pojawili się w kadrze na domowe starcie z Nottingham. Kiwior spędził cały mecz na ławce rezerwowych, podczas gdy Bednarek rozegrał pełne 90 minut. Gospodarze tylko zremisowali 1:1, więc mogą mówić o niedosycie przed rewanżem. Polski obrońca, który zagrał u boku legendarnego Thiago Silvy, został wysoko oceniony za swój występ.

Do polskiego pojedynku mogło dojść w starciu Bolonii z Aston Villą. W barwach gości nie zabrakło Matty'ego Casha, który zagrał w pełnym wymiarze czasowym. Boczny defensor nie zachwycił, ale przyczynił się do wygranej 3:1, co stawia przedstawiciela Premier League w komfortowej sytuacji przed rewanżem. W zespole gospodarzy nie pojawił się kontuzjowany Łukasz Skorupski.

W Lidze Konferencji nie ma już polskich drużyn, ale są jeszcze dwaj piłkarze z naszego kraju. Obaj zagrali w meczu FSV Mainz - Strasbourg, chociaż nie spotkali się na murawie. A to dlatego, że Kacper Potulski zameldował się na murawie w barwach gospodarzy w 80. minucie, natomiast Max Oyedele opuścił plac gry w ekipie gości kwadrans wcześniej. Obaj nie pokazali nic szczególnego. Miejscowi wygrali to spotkanie 2:0.

Rewanżowe starcia 1/4 finału Ligi Europy oraz Ligi Konferencji zaplanowano na 16 kwietnia.

