Świat polskiej piłki żegna Jacka Magierę
Polski Związek Piłki Nożnej w piątek 10 kwietnia przekazał bardzo smutną informację. W wieku 49 lat zmarł utytułowany szkoleniowiec, a ostatnio drugi trener seniorskiej kadry - Jacek Magiera.
W mediach społecznościowych pojawiło się wiele wpisów żegnających Magierę. Kondolencje złożył między innymi PZPN oraz prezes polskiego związku - Cezary Kulesza.
Wpisy opublikowały również kluby, z którymi związany był trener, czyli między innymi Legia Warszawa czy Śląsk Wrocław.
Post pojawił się także na oficjalnym profilu PKO BP Ekstraklasy.
Magierę pożegnał też były reprezentant Polski - Zbigniew Boniek.
- Są takie rzeczy, informacje i newsy, które trudno skonsumować. Jechałem samochodem i dostałem wiadomość, że Jacek poszedł rano pobiegać, zasłabł, nie wrócił do domu i już nie żyje. Brak słów, nie wiadomo, co powiedzieć - powiedział były prezes PZPN-u w rozmowie z Michałem Białońskim.