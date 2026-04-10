Świat polskiej piłki żegna Jacka Magierę

Polski Związek Piłki Nożnej w piątek 10 kwietnia przekazał bardzo smutną informację. W wieku 49 lat zmarł utytułowany szkoleniowiec, a ostatnio drugi trener seniorskiej kadry - Jacek Magiera.

W mediach społecznościowych pojawiło się wiele wpisów żegnających Magierę. Kondolencje złożył między innymi PZPN oraz prezes polskiego związku - Cezary Kulesza.

Polski Związek Piłki Nożnej z głębokim smutkiem i ogromnym żalem przyjął informację o śmierci Jacka Magiery, drugiego trenera reprezentacji Polski. Rodzinie, Przyjaciołom oraz Bliskim Jacka Magiery PZPN składa wyrazy najszczerszego współczucia. Prosimy jednocześnie o uszanowanie… pic.twitter.com/KujKC6eUdd — Łączy nas piłka (@LaczyNasPilka) April 10, 2026

Z wielkim smutkiem i niedowierzaniem przyjąłem informację o śmierci Jacka Magiery. Trudno znaleźć właściwe słowa w obliczu tak nagłej i zupełnie niespodziewanej straty. Jacek był wyjątkowym piłkarzem, świetnym trenerem, ale przede wszystkim bardzo dobrym człowiekiem, na którym… — Cezary Kulesza (@Czarek_Kulesza) April 10, 2026

Wpisy opublikowały również kluby, z którymi związany był trener, czyli między innymi Legia Warszawa czy Śląsk Wrocław.

Z ogromnym smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Jacka Magiery - byłego piłkarza i trenera Legii Warszawa, który przez 20 lat z oddaniem i pasją współtworzył historię naszego klubu. Na zawsze pozostanie w naszej pamięci jako człowiek pełen zaangażowania i serca do… pic.twitter.com/dJZ6AWlEbY — Legia Warszawa 🏆 (@LegiaWarszawa) April 10, 2026

To ogromnie smutny dzień dla Śląska Wrocław i całej polskiej piłki nożnej. Z ogromnym żalem przyjęliśmy informację o śmierci Jacka Magiery.



49-latek dwukrotnie pełnił funkcję trenera Śląska Wrocław, z którym w 2024 roku zdobył wicemistrzostwo Polski. Ostatnio pracował w sztabie… pic.twitter.com/3R8xbum5aL — Śląsk Wrocław (@SlaskWroclawPl) April 10, 2026

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Jacka Magiery. Najbliższym składamy najszczersze wyrazy współczucia, wsparcia i otuchy w tych trudnych chwilach. Cała społeczność Cracovii łączy się z Wami myślami i sercem.



25 sierpnia 2006 roku Jacek Magiera rozegrał swój… pic.twitter.com/RPV2MS0f8f — CRACOVIA (@KSCracoviaSA) April 10, 2026

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy informację o śmierci Trenera Jacka Magiery.



Rodzinie, Bliskim oraz wszystkim związanym z Trenerem składamy najszczersze wyrazy współczucia. Spoczywaj w pokoju, Trenerze. pic.twitter.com/OSOf88dD1I — Wisła Płock (@WislaPlockSA) April 10, 2026

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy informację o śmierci drugiego trenera reprezentacji Polski Jacka Magiery, którego wielokrotnie gościliśmy w Lubinie.



Rodzinie, Przyjaciołom oraz Bliskim Jacka Magiery składamy najszczersze wyrazy współczucia. pic.twitter.com/vT5ofFkRv1 — Zagłębie Lubin (@ZaglebieLubin) April 10, 2026

Post pojawił się także na oficjalnym profilu PKO BP Ekstraklasy.

Z ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci śp. Jacka Magiery, drugiego trenera reprezentacji Polski, dwukrotnego mistrza Polski, zdobywcy Pucharu Polski, Superpucharu i Pucharu Ligi jako zawodnik Legii Warszawa, mistrza i wicemistrza Polski jako trener Legii Warszawa i… pic.twitter.com/Z66CFXkQH7 — PKO BP Ekstraklasa (@_Ekstraklasa_) April 10, 2026

Magierę pożegnał też były reprezentant Polski - Zbigniew Boniek.

- Są takie rzeczy, informacje i newsy, które trudno skonsumować. Jechałem samochodem i dostałem wiadomość, że Jacek poszedł rano pobiegać, zasłabł, nie wrócił do domu i już nie żyje. Brak słów, nie wiadomo, co powiedzieć - powiedział były prezes PZPN-u w rozmowie z Michałem Białońskim.

