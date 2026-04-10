Świat polskiej piłki żegna Jacka Magierę

W wieku 49 lat zmarł Jacek Magiera - taką informację przekazał Polski Związek Piłki Nożnej. W mediach społecznościowych pojawiło się wiele wpisów żegnających szkoleniowca.

Jacek Magiera, drugi trener polskiej reprezentacji w piłce nożnej, w kamizelce z logo reprezentacji.
Polski Związek Piłki Nożnej w piątek 10 kwietnia przekazał bardzo smutną informację. W wieku 49 lat zmarł utytułowany szkoleniowiec, a ostatnio drugi trener seniorskiej kadry - Jacek Magiera.

 

W mediach społecznościowych pojawiło się wiele wpisów żegnających Magierę. Kondolencje złożył między innymi PZPN oraz prezes polskiego związku - Cezary Kulesza.

 

 

Wpisy opublikowały również kluby, z którymi związany był trener, czyli między innymi Legia Warszawa czy Śląsk Wrocław.

 

 

Post pojawił się także na oficjalnym profilu PKO BP Ekstraklasy.

 

 

Magierę pożegnał też były reprezentant Polski - Zbigniew Boniek. 

 

- Są takie rzeczy, informacje i newsy, które trudno skonsumować. Jechałem samochodem i dostałem wiadomość, że Jacek poszedł rano pobiegać, zasłabł, nie wrócił do domu i już nie żyje. Brak słów, nie wiadomo, co powiedzieć - powiedział były prezes PZPN-u w rozmowie z Michałem Białońskim.

