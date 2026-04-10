Gdzie obejrzeć mecz DevelopRes Rzeszów - BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała?

Tauron Liga: DevelopRes Rzeszów - BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała. Transmisja TV i stream online
DevelopRes Rzeszów i BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała zmierzą się ze sobą w decydującym starciu półfinałowym Tauron Ligi. Kto zawalczy o złoto? Transmisja meczu DevelopRes Rzeszów - BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała w sobotę w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 oraz na platformie Polsat Box Go.
W pierwszym spotkaniu serii półfinałowej obrończynie tytułu pokonały Bielszczanki do zera, jednak w drugim starciu BKS zagrał o wiele lepiej i wygrał z faworyzowanymi Rzeszowiankami po 3:2.
Wynik trzeciego spotkania wyłoni ostatniego finalistę. Zwycięzca tej serii w decydującej batalii Tauron Ligi spotka się z PGE Budowalnymi Łódź. Przegrana drużyna zagra natomiast o brązowy medal z UNI Opole.
W zeszłym sezonie tytuł mistrzyń Polski wywalczyły Rzeszowianki.
Transmisja meczu DevelopRes Rzeszów - BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała w sobotę w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 oraz na platformie Polsat Box Go. Początek o godzinie 19:50.