Tauron Liga: Sokół & Hagric Mogilno - MOYA Radomka Radom. Transmisja TV i stream online

Pierwsze spotkanie, które odbyło się pod koniec marca w Radomiu, zakończyło się zwycięstwem zawodniczek z Mogilna 3:0. To stawia je w znakomitej sytuacji przed rewanżem. Do zajęcia dziewiątego miejsca wystarczą im dwa sety wygrane przed własną publicznością.

Jeśli MOYA Radomka Radom chce znaleźć się wyżej w końcowej tabeli, to musi w sobotę wygrać za trzy punkty, a następnie triumfować w "złotym secie".

Jak zakończy się sobotnie starcie?

Transmisja meczu w sobotę 11 kwietnia w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 i online na Polsat Box Go od 14.45.