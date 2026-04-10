To oni poprowadzili swoje zespoły do gry o medale! Oto drużyna ćwierćfinałów PlusLigi!

23 marca dobiegła końca faza zasadnicza PlusLigi. Po 182 spotkaniach, które rozegrano, wyłonionych zostało osiem najlepszych zespołów, które rozpoczęły walkę w ćwierćfinałach.

W fazie play-off znaleźli się zawodnicy Aluronu CMC Warty Zawiercie, PGE Projektu Warszawa, Bogdanki LUK Lublin, Asseco Resovii Rzeszów, Indykpolu AZS-u Olsztyn, PGE GiEK Skry Bełchatów, JSW Jastrzębskiego Węgla oraz ZAKSY Kędzierzyn-Koźle.

Awans do półfinału uzyskali siatkarze z Zawiercia, Warszawy, Lublina i Rzeszowa. Nic zatem dziwnego, że w opublikowanej przez stronę internetową plusliga.pl "drużynie ćwierćfinałów" znaleźli się przedstawiciele zespołów właśnie z tych miast. Według redakcji portalu na wyróżnienie zasłużyli:

Atakujący: Mateusz Malinowski (Bogdanka LUK Lublin)

Rozgrywający: Marcin Komenda (Bogdanka LUK Lublin)

Środkowi: Danny Demyanenko (Asseco Resovia Rzeszów), Fynnian McCarthy (Bogdanka LUK Lublin)

Przyjmujący: Bartosz Kwolek (Aluron CMC Warta Zawiercie), Bartosz Bednorz (PGE Projekt Warszawa)

Libero: Jakub Popiwczak (Aluron CMC Warta Zawiercie)

W składzie rezerwowym znaleźli się: Karol Butryn (Asseco Resovia Rzeszów), Jan Firlej (PGE Projekt Warszawa), Kevin Tillie (PGE Projekt Warszawa), Mateusz Poręba (Asseco Resovia Rzeszów), Jakub Szymański (ZAKSA Kędzierzyn-Koźle), Jurij Gladyr (Aluron CMC Warta Zawiercie), Damian Wojtaszek (PGE Projekt Warszawa).

Kolejne mecze rozpoczną się już 12 kwietnia. W pierwszym półfinale mierzyć się będą Aluron CMC Warta Zawiercie i Asseco Resovia Rzeszów, a w drugim PGE Projekt Warszawa i Bogdanka LUK Lublin.

KP, Polsat Sport