UEFA zareagowała na śmierć Jacka Magiery
Europejska Unia Piłkarska (UEFA) wydała komunikat upamiętniający zmarłego w piątek drugiego trenera polskiej reprezentacji Jacka Magierę. „Spoczywaj w pokoju, Jacku” - napisała organizacja.
„Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci asystenta selekcjonera reprezentacji Polski, Jacka Magiery, dziś rano. W tym trudnym czasie nasze myśli są z całą polską społecznością piłkarską, a także z jego rodziną, przyjaciółmi i kolegami. Spoczywaj w pokoju, Jacku” - napisano na oficjalnym profilu UEFA na portalu X.
Europejska federacja opublikowała także życiorys zmarłego szkoleniowca na swojej stronie internetowej.
Magiera, który od lipca ubiegłego roku był drugim trenerem reprezentacji Polski i głównym współpracownikiem selekcjonera Jana Urbana, zmarł w piątek w wieku 49 lat we Wrocławiu po tym, jak zasłabł w czasie treningu biegowego.
