UEFA zareagowała na śmierć Jacka Magiery

„Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci asystenta selekcjonera reprezentacji Polski, Jacka Magiery, dziś rano. W tym trudnym czasie nasze myśli są z całą polską społecznością piłkarską, a także z jego rodziną, przyjaciółmi i kolegami. Spoczywaj w pokoju, Jacku” - napisano na oficjalnym profilu UEFA na portalu X.

Europejska federacja opublikowała także życiorys zmarłego szkoleniowca na swojej stronie internetowej.

Magiera, który od lipca ubiegłego roku był drugim trenerem reprezentacji Polski i głównym współpracownikiem selekcjonera Jana Urbana, zmarł w piątek w wieku 49 lat we Wrocławiu po tym, jak zasłabł w czasie treningu biegowego.

We are deeply saddened to learn of the passing of Poland assistant coach, Jacek Magiera, earlier today.



Our thoughts are with the entire Polish football community, as well as his family, friends and colleagues during this difficult time. Rest in peace, Jacek.… pic.twitter.com/WaJrgtZo9z — UEFA (@UEFA) April 10, 2026

PAP