UEFA zareagowała na śmierć Jacka Magiery

Europejska Unia Piłkarska (UEFA) wydała komunikat upamiętniający zmarłego w piątek drugiego trenera polskiej reprezentacji Jacka Magierę. „Spoczywaj w pokoju, Jacku” - napisała organizacja.

Starszy mężczyzna o siwych włosach, ubrany w sportową bluzę z logo ORLEN, stoi na tle ławki rezerwowych podczas meczu.
Jacek Magiera

„Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci asystenta selekcjonera reprezentacji Polski, Jacka Magiery, dziś rano. W tym trudnym czasie nasze myśli są z całą polską społecznością piłkarską, a także z jego rodziną, przyjaciółmi i kolegami. Spoczywaj w pokoju, Jacku” - napisano na oficjalnym profilu UEFA na portalu X.

 

Europejska federacja opublikowała także życiorys zmarłego szkoleniowca na swojej stronie internetowej.

 

Magiera, który od lipca ubiegłego roku był drugim trenerem reprezentacji Polski i głównym współpracownikiem selekcjonera Jana Urbana, zmarł w piątek w wieku 49 lat we Wrocławiu po tym, jak zasłabł w czasie treningu biegowego.

 

 

