Wisła Płock lepsza od Lechii Gdańsk

Mecz 28. kolejki ekstraklasy w Płocku poprzedziła minuta ciszy dla uczczenia pamięci zmarłego trenera Jacka Magiery.

Na murawie spotkały się Wisła – najlepiej w lidze grająca w obronie i Lechia, najskuteczniejsza. Zawodnicy z Gdańska strzelili aż 55 bramek, „nafciarze” stracili tylko 26 goli.

Pierwszy kwadrans to typowe sprawdzanie, na co pozwolą rywale. W 10. minucie akcję zakończył strzałem tuż nad poprzeczką Tomasz Wójtowicz, a w 14., po akcji rozpoczętej przez Wiktora Nowaka, również nad poprzeczką przeniósł piłkę Dani Pacheco.

Kolejne minuty przebiegały bez ciekawszych akcji, aż wreszcie w 30., po akcji środkiem pola, Kyriakos Savvidis przedryblował kilku rywali i na koniec strzałem lewą nogą otworzył wynik. Wynikiem 1:0 dla gospodarzy zakończyła się pierwsza połowa spotkania.

Po przerwie mecz zrobił się ciekawszy i szybszy, akcje przenosiły się z jednej na drugą stronę boiska, w dodatku kończyły się strzałami na bramkę. Piłka jednak nie wpadała do siatki i wynik się nie zmieniał.

W 67. min Wisła mogła podwyższyć prowadzenie. Z kontrą ruszył Dani Jurić, podciągnął piłkę na wysokość pola karnego i podał do Łukasza Sekulskiego, który strzelił, ale obok słupka. To była najgroźniejsza akcja w tej części spotkania w wykonaniu gospodarzy, którzy coraz częściej wychodzili do przodu odbierając piłkę rywalom.

Jeszcze w doliczonym czasie gry, w 92. min, na znakomitej pozycji, tuż za linią sześciu metrów znalazł się Tomasz Neugebauer, ale fatalnie przestrzelił. Lechia wraca do domu nie tylko bez punktów, także nie powiększyła swojego dorobku bramkowego. Bramkarz Rafał Leszczyński i drużyna Wisły zanotowali pierwsze „zero” na swoim koncie w 2026 roku.

Wisła Płock - Lechia Gdańsk 1:0 (1:0)

Bramki: 1:0 Kyriakos Savvidis (30)

Wisła Płock: Rafał Leszczyński - Marcus Haglind-Sangre, Marcin Kamiński, Nemanja Mijusković - Żan Rogelj, Wiktor Nowak, Kyriakos Savvidis, Dani Pacheco (72. Dominik Kun), Dion Gallapeni (61. Quentin Lecoeuche) - Łukasz Sekulski (83. Krystian Pomorski), Deni Jurić (72. Giannis Niarchos).

Lechia Gdańsk: Alex Paulsen - Matus Vojtko, Matej Rodin, Maksym Diaczuk, Tomasz Wójtowicz - Iwan Żelizko, Rifet Kapić (81. Dawid Kurminowski), Aleksandar Cirković, Kacper Sezonienko (59. Tomasz Neugebauer), Camilo Mena - Tomas Bobcek.

Żółte kartki: Dani Pacheco, Giannis Niarchos - Maksym Diaczuk, Iwan Żelizko.

Sędzia: Koki Nagamine (Japonia). Widzów: 9 522.

PAP