Włosi podjęli decyzję. To on poprowadzi reprezentację

Piłka nożna

Piłkarska reprezentacja Włoch, która po raz trzeci z rzędu nie awansowała na mundial, wystąpi w czerwcowych meczach towarzyskich - z Luksemburgiem i Grecją - pod wodzą Silvio Baldiniego, trenera tamtejszej kadry do lat 21.

Piłkarze reprezentacji Włoch wyrażający smutek po przegranym meczu.
fot. PAP

Informację przekazała w piątek Włoska Federacja Piłkarska (FIGC).

 

31 marca reprezentacja Italii przegrała na wyjeździe finał baraży o awans do mistrzostw świata z Bośnią i Hercegowiną w rzutach karnych. To oznacza, że zabraknie jej po raz trzeci z rzędu w najważniejszej piłkarskiej imprezie na świecie.

 

Brak awansu na mundial w USA, Kanadzie i Meksyku doprowadził do rezygnacji selekcjonera Gennaro Gattuso, natomiast z funkcji prezesa włoskiej federacji ustąpił Gabriele Gravina.

 

Drużyna narodowa - pod wodzą Baldiniego - zmierzy się na wyjeździe z Luksemburgiem 3 czerwca, a cztery dni później z Grecją na Krecie. 

 

PAP
