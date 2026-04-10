Włosi podjęli decyzję. To on poprowadzi reprezentację

Informację przekazała w piątek Włoska Federacja Piłkarska (FIGC).

31 marca reprezentacja Italii przegrała na wyjeździe finał baraży o awans do mistrzostw świata z Bośnią i Hercegowiną w rzutach karnych. To oznacza, że zabraknie jej po raz trzeci z rzędu w najważniejszej piłkarskiej imprezie na świecie.

Brak awansu na mundial w USA, Kanadzie i Meksyku doprowadził do rezygnacji selekcjonera Gennaro Gattuso, natomiast z funkcji prezesa włoskiej federacji ustąpił Gabriele Gravina.

Drużyna narodowa - pod wodzą Baldiniego - zmierzy się na wyjeździe z Luksemburgiem 3 czerwca, a cztery dni później z Grecją na Krecie.

