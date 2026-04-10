Wymagające trasy Rajdu Chorwacji, niełatwy początek Kajetanowicza

Czwarta runda trwającego sezonu Rajdowych Mistrzostw Świata rozpoczęła się w piątkowy poranek. Do przejechania na czas była solidna porcja ponad 60 kilometrów, wytyczonych na Półwyspie Istria.



Zgodnie z oczekiwaniami trasy pierwszej w pełni asfaltowej odsłony WRC 2026 wysoko ustawiły poziom trudności. Techniczne, fragmentami bardzo szybkie, a przede wszystkim pełne głębokich cięć i przez to coraz bardziej zabrudzone oesy stanowiły niemałe wyzwanie dla całej stawki, która stanęła na starcie Rajdu Chorwacji. Przygody spotkały wiele załóg z czołówki i nie ominęły również duetu ORLEN Rally Team. Wynikająca z regulaminu, odległa pozycja startowa i konieczność jazdy po mocno już zanieczyszczonej nawierzchni zwiększały ryzyko uszkodzenia ogumienia. Przecięta opona spowolniła Kajetanowicza i Szczepaniaka na pierwszym odcinku. Podczas kolejnych trzech, przejechanych już bez problemów, Kajto z Maćkiem notowali coraz lepsze rezultaty, na ostatnim notując czwarty czas w WRC2 Challenger. W podsumowaniu pętli należy do nich siódma pozycja w kategorii.



– Jesteśmy po pierwszej pętli Rajdu Chorwacji. Wiedzieliśmy, że będzie trudno i tak też jest, a nawet jeszcze trudniej, niż myśleliśmy. Pozycja startowa nie pomaga, jedziemy jako dalsze auto w WRC2, więc mamy bardzo zniszczoną drogę. Dawno nie ścigałem się w takich warunkach. Rajd wydaje się być bardziej szutrowy niż asfaltowy, a to powoduje, że przyczepności jest mało, a ryzyko przebicia opony rośnie. I niestety właśnie to przydarzyło nam się na pierwszym odcinku specjalnym. W konsekwencji na kolejnych nie mogliśmy wykorzystać pełnego potencjału posiadanego zestawu opon. Mieliśmy dwie twarde, a plan był taki, żeby jeszcze chociaż jedną próbę pojechać na miękkich. Na pewno się nie poddamy, ostatni odcinek w pętli pojechaliśmy już całkiem dobrze, poprawiamy też ustawienia samochodu. Jest w porządku, patrzymy pozytywnie w przyszłość – komentował Kajetan Kajetanowicz, mistrz świata WRC2 Challenger z sezonu 2023.



W programie popołudnia widnieje powtórka przejechanych już oesów. Załogi zmierzą się więc kolejno z próbami: Vodice – Brest (14,12 km), Lake Butoniga – Motovun (13,78 km), Beram – Cerovlje (23,78 km) oraz Učka (11,75 km).



Rajd Chorwacji 2026 - nieoficjalne wyniki WRC2 Challenger po OS4:



1. Griazin/Aleksandrow (Lancia Ypsilon Rally2) 37:49,9

2. Jürgenson/Oja (Ford Fiesta Rally2) + 1,5

3. L.Rossel/Mercoiret (Citroën C3 Rally2) +6,2

4. Cachón/Rozada (Toyota GR Yaris Rally2) +11,2

5. Korhonen/Viinikka (Toyota GR Yaris Rally2) +24

6. Pelamourgues/Pouget (Hyundai i20 N Rally2) +37,8

7. Kajetanowicz/Szczepaniak (Toyota GR Yaris Rally2) +1:12,7

8. Prodan/Stiperski (Škoda Fabia RS Rally2) +1:44,6

9. Daprà/Guglielmetti (Škoda Fabia RS Rally2) +1:52,2

10. Gill/Brkic (Toyota GR Yaris Rally2) +2:40,7

