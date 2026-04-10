Wyniki ważenia przed galą TFL 37

Walka wieczoru:

77 kg: Bartosz Guz (77,1 kg) - Camille Dewitte (75,8 kg) - walka w formule K1, o pas wagi półśredniej

Karta główna:

84 kg: Konrad Delekta (88,9 kg) - Patryk Zienkiewicz (89,1 kg) - K1, o pas wagi średniej

75 kg: Dawid Przybylski (74,2 kg) - Damian Cieślik (74,6 kg) - boks

70 kg: Ernest Mroczek (71,5 kg) - Mikhail Gramovich (72 kg) - cage boxing

70 kg: Dominik Buczek (70,5 kg) - Marcin Skarżycki (69,9 kg) - MMA

70 kg: Patryk Pietrasik (72,8 kg) - Davide Nowosad (72,1 kg) - semi-pro MMA

66 kg: Oliwier Przerwa (65,6 kg) - Sheykh Nurani Akhmadov (68,8 kg) - MMA

84 kg: Adrian Żak (88,2 kg) - Bartłomiej Nowak (88,9 kg)- semi-pro MMA

70 kg: Michał Gniady (77 kg) - Baysangur Akhmadov (77,2 kg) - MMA

66 kg: Wiktor Kucia (68,4 kg) - Aleksy Nowak (66,3 kg) - MMA

Karta wstępna:

84 kg: Przemysław Kozioł (83,3 kg) - Oskar Kucharczyk (83,3 kg)

70 kg: Adam Czajkowski (70,5 kg) - Krystian Olszta (70,5 kg)

75 kg: Eryk Kuter (74,8 kg) - Adrian Koszałka (73,3 kg)

61 kg: Dmytro Serputko (60,8 kg) - Jan Małek (61,1 kg)

73 kg: Mateusz Staniukiewicz (72,5 kg) - Fabian Wach (72,2 kg)

58,5 kg: Roksana Piechowiak (57,1 kg) - Natalia Przygodzka (58,4 kg)

Gdzie obejrzeć galę TFL 37 w Lublinie?

Transmisja gali TFL 37 w Lublinie w sobotę 11 kwietnia od godziny 19:00 w Polsacie Sport Fight. Od 20:00 również w Super Polsacie. Całe wydarzenie można obejrzeć w internecie na Polsat Box Go.

