Wyrzucili polskie klubu z europejskiego pucharu. Jak zagrali w ćwierćfinałach?

Do etapu 1/8 finału Ligi Konferencji w tym sezonie dotarły dwa zespoły występujące na co dzień w PKO BP Ekstraklasie - Lech Poznań i Raków Częstochowa. "Kolejorz" mierzył się z Szachtarem Donieck, natomiast zespół "Medalików" rywalizował z Fiorentiną.

Ekipa z Poznania w pierwszym meczu na swoim boisku przegrała 1:3. Podopieczni Nielsa Frederiksena w rewanżu wstali z kolan i zwyciężyli 2:1. To jednak nie wystarczyło, by zapewnić sobie awans do kolejnego etapu rywalizacji. Raków natomiast nie wygrał ani jednego starcia w rywalizacji z włoską drużyną. Fiorentina wygrała oba mecze 2:1.

Jak pogromcy polski drużyn zaprezentowali się w pierwszych meczach ćwierćfinałowych?

Szachtar pokazał się z bardzo dobrej strony. Ukraińska ekipa, która swoje mecze w europejskim pucharze rozgrywa w Krakowie, bez większych problemów pokonała holenderski klub AZ Alkmaar. Drużyna z Doniecka zwyciężyła 3:0, strzelając gole kolejno w 72., 81. i 83. minucie.

Fiorentina nie może pochwalić się tak dobrym wynikiem. Przedstawiciel Serie A uległ na wyjeździe Crystal Palace. Angielska ekipa wygrała na Selhurst Park 3:0. Dwa pierwsze gole zostały strzelone w pierwszej połowie (24. i 31. minuta), natomiast wynik spotkania ostatecznie ustalono w 90. minucie.

