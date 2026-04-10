Za nami ćwierćfinały PlusLigi! Zobacz najlepsze akcje (WIDEO)

PGE Projekt Warszawa - JSW Jastrzębski Węgiel

Bardzo ciekawą rywalizacją na tym etapie rozgrywek była konfrontacja pomiędzy PGE Projektem Warszawa i JSW Jastrzębskim Węglem. W pierwszym meczu tych ekip stołeczna drużyna bez większych problemów pokonała zespół z Jastrzębia-Zdroju w swojej hali (3:0).

Mimo to Jastrzębski nie zamierzał się poddawać. W drugim spotkaniu to właśnie ekipa prowadzona przez Andrzeja Kowala przechyliła szalę zwycięstwa na swoją stronę (3:2). O wyniku rywalizacji musiał zatem zadecydować trzeci mecz, w którym ponownie triumfowali siatkarze Projektu (3:0).

Niestety po zakończeniu zmagań ogłoszono, że JSW Jastrzębski Węgiel nie zagra w PlusLidze w przyszłym sezonie.

2026-03-27: PGE Projekt Warszawa – JSW Jastrzębski Węgiel 3:0 (25:21, 25:22, 25:19)

2026-04-04: JSW Jastrzębski Węgiel - PGE Projekt Warszawa 3:2 (25:23, 21:25, 11:25, 26:24, 15:13)

2026-04-07: PGE Projekt Warszawa – JSW Jastrzębski Węgiel 3:0 (25:20, 25:17, 25:13).

Stan rywalizacji play-off (do dwóch zwycięstw) 2–1 dla Projektu (awans).

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Aluron CMC Warta Zawiercie - ZAKSA Kędzierzyn-Koźle

Równie zaciekłą rywalizację kibice mogli obserwować w starciu Aluron CMC Warta Zawiercie - ZAKSA Kędzierzyn-Koźle. To właśnie w tej ćwierćfinałowej konfrontacji zobaczyliśmy najwięcej setów.

Pierwszy mecz padł łupem "Jurajskich Rycerzy", którzy na swoim terenie triumfowali po tie-breaku. ZAKSA w rewanżowym spotkaniu odegrała się oponentom, przechylając szalę zwycięstwa na swoją stronę w czterech setach.

Przegrany set zadziałał na wicemistrzów Polski jak płachta na byka. Warta w trzecim meczu wygrała w czterech partiach, tym samym zapewniając sobie awans do półfinału.

2026-03-29: Aluron CMC Warta Zawiercie – ZAKSA Kędzierzyn-Koźle 2:3 (25:22, 25:22, 18:25, 20:25, 20:22)

2026-04-06: ZAKSA Kędzierzyn-Koźle – Aluron CMC Warta Zawiercie 1:3 (22:25, 25:23, 23:25, 23:25)

2026-04-09: Aluron CMC Warta Zawiercie – ZAKSA Kędzierzyn-Koźle 3:1 (25:20, 25:22, 22:25, 25:16)

Stan rywalizacji play-off (do dwóch zwycięstw) 2–1 dla Zawiercia (awans).

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Bogdanka LUK Lublin - PGE GiEK Skra Bełchatów

Faworyt tego ćwierćfinału był tylko jeden. Kibice i eksperci bez dłuższego zastanowienia wskazywali, że to obecni mistrzowie Polski zapewnią sobie miejsce w półfinale.

Wilfredo Leon i spółka nie zawiedli fanów. Bogdanka rozstrzygnęła losy tej konfrontacji w dwóch meczach. Najpierw zwyciężając u siebie, a później pokonując Skrę w jej hali. Warto podkreślić, że zespół prowadzony przez byłego selekcjonera reprezentacji Polski Stephane'a Antigę nie przegrał w dwóch ćwierćfinałowych meczach ani jednego seta.

2026-03-28: Bogdanka LUK Lublin – PGE GiEK Skra Bełchatów 3:0 (25:23, 25:22, 25:22)

2026-04-04: PGE GiEK Skra Bełchatów - Bogdanka LUK Lublin 0:3 (24:26, 21:25, 22:25)

Stan rywalizacji play-off (do dwóch zwycięstw) 2–0 dla Bogdanki (awans).

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Asseco Resovia Rzeszów - Indykpol AZS Olsztyn

O awans walczyły również zespoły, które w fazie zasadniczej PlusLigi zajęły czwarte i piąte miejsce, czyli Asseco Resovia Rzeszów i Indykpol AZS Olsztyn. Mogłoby się zatem wydawać, że ta rywalizacja powinna być najbardziej wyrównana.

Mimo to rzeszowska ekipa bez większych problemów uporała się z przeciwnikami. AZS nie był w stanie znaleźć odpowiedzi na bardzo dobrą grę oponentów ani w pierwszym spotkaniu, ani w rewanżu. Resovia zwyciężyła bez straty seta.

2026-03-28: Asseco Resovia Rzeszów – Indykpol AZS Olsztyn 3:0 (25:18, 25:19, 25:20)

2026-04-04: Indykpol AZS Olsztyn – Asseco Resovia Rzeszów 0:3 (18:25, 26:28, 14:25)

Stan rywalizacji play-off (do dwóch zwycięstw) 2–0 dla Asseco Resovii (awans).

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

AA, Polsat Sport